UGT y CCOO detectan "un retroceso en la jornada intensiva" de la construcción en Córdoba

UGT y CCOO han observado este verano en Córdoba "un retroceso en el cumplimiento de la jornada intensiva" de la construcción, que ha motivado un mayor número de quejas por parte de trabajadores y trabajadoras, e incluso de vecinos de las obras afectados porque no se ha respetado el horario de la siesta.

Así lo explican el secretario de Salud laboral de UGT, Jaime Sarmiento, y el secretario de Acción Sindical de CCOO, Raúl Tirado, quienes destacan, además, los incumplimientos de la prevención de riesgos relativa a las altas temperaturas que han detectado en los sectores del comercio y el metal.

Jaime Sarmiento explica que "desde la unión provincial de UGT Córdoba no tramitamos denuncias, se encargan FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro), FeSMC (Federación de Servicios, Movilidad y Consumo) y SP (Servicios Públicos), que hacen la labor de seguimiento. No obstante, como recibimos las llamadas, sí podemos afirmar que ha habido un retroceso en el cumplimiento de la jornada intensiva respecto al año pasado, muchos trabajadores y trabajadoras se han quejado".

También han recibido quejas de vecinos, "que dicen, incluso, que han llamado a la Policía Local, pero no ha aparecido, por el desarrollo de obras en Córdoba que no han respetado el horario de descanso de la siesta, que viene recogido en las ordenanzas municipales", detalla.

El riesgo de no percibir indemnización

Jaime Sarmiento hace hincapié en que los convenios colectivos recogen indemnizaciones en caso de accidente laboral, canalizadas a través de aseguradoras, pero si ocurre fuera de la jornada establecida, "las aseguradoras suelen lavarse las manos y esto obliga al trabajador o a su familia a pleitear, por lo penal y lo civil, contra la empresa".

El desarrollo del trabajo por la tarde puede estar justificado en algunos casos, pero es necesario que la empresa se dirija a los sindicatos y la patronal (los firmantes del convenio colectivo), quienes analizan las necesidades y las medidas de prevención de riesgos que se deben adoptar y, en caso de acuerdo, envían una copia a la Delegación de Empleo.

En esta línea, Jaime Sarmiento confirma que "ha habido obras trabajando por la tarde en Córdoba, incluso algunas de interés municipal, que podrían estar justificadas si hubiesen dado los pasos legales, pero no los han dado". En su opinión, "ha habido un retroceso en la prevención de riesgos laborales por calor", percibido fundamentalmente en la construcción, aunque también en el comercio y el metal.

Turistas toman unas consumiciones en la Judería. / A. J. González

CCOO presenta una decena de denuncias

Este periódico ha solicitado información sobre la labor de la Inspección de Trabajo ante el calor en reiteradas ocasiones, pero no ha recibido respuesta por el momento. Sin embargo, CCOO avanza que ya ha presentado una decena de denuncias (solo en la capital) por incumplimientos de las medidas preventivas, una cifra similar al año pasado.

El ladrillo y los quebrantamientos de la jornada intensiva acaparan la mayoría de esas comunicaciones. "Algunas son empresas de fuera que, en teoría, desconocen que hay jornada continuada, pero otras de Córdoba conocen el calendario y les cuesta cumplirlo", afirma Raúl Tirado. De esta forma, recuerda que "hablamos de la salud de las personas trabajadoras. El año pasado tuvimos algún fallecimiento. Es muy, muy peligroso trabajar expuestos a partir de las tres de la tarde y también la acumulación de la exposición. Hay empresas que trabajan hasta los sábados".

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Este responsable sindical valora que, en líneas generales, "las empresas están tomando conciencia sobre la exposición a las altas temperaturas", aunque, junto a la construcción, también han formulado denuncias en el comercio y el metal.

En la hostelería, las denuncias suelen ser motivadas por la permanencia de trabajadores en la terraza. Respecto al metal, el convenio colectivo recoge una jornada intensiva voluntaria y Raúl Tirado lamenta que "las empresas continúan con la jornada partida. Los trabajadores están expuestos a altas temperaturas por la tarde", por lo que este sindicato reivindica una jornada continua obligatoria. "Hay fábricas donde se trabaja tres turnos, mañana, tarde y noche. Se puede hacer con climatización, con descansos y con condiciones idóneas", defiende.