El terremoto de 4,6 grados con epicentro en Granada, que se ha dejado sentir esta mañana en Córdoba, vuelve a poner el foco en la sucesión de movimientos sísmicos registrados en la provincia granadina en los últimos días. Tres personas han resultado heridas leves. En lo económico, las exportaciones cordobesas crecen un 8% en el primer semestre, hasta alcanzar los 1.954 millones de euros, impulsadas especialmente por el aumento de las ventas de cobre pese al descenso del aceite. En sucesos, un joven de 29 años de Palma del Río ha fallecido en la A-4 a la altura de Carmona tras ser atropellado mientras cambiaba la rueda de su vehículo por un furgón que se dio a la fuga.

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