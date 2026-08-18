La actualidad del martes 18 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La nueva sucesión de terremotos en Granada, con temblores sentidos en Córdoba; el fuerte crecimiento de las exportaciones cordobesas; y el fallecimiento de un joven de Palma del Río atropellado marcan la jornada
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El terremoto de 4,6 grados con epicentro en Granada, que se ha dejado sentir esta mañana en Córdoba, vuelve a poner el foco en la sucesión de movimientos sísmicos registrados en la provincia granadina en los últimos días. Tres personas han resultado heridas leves. En lo económico, las exportaciones cordobesas crecen un 8% en el primer semestre, hasta alcanzar los 1.954 millones de euros, impulsadas especialmente por el aumento de las ventas de cobre pese al descenso del aceite. En sucesos, un joven de 29 años de Palma del Río ha fallecido en la A-4 a la altura de Carmona tras ser atropellado mientras cambiaba la rueda de su vehículo por un furgón que se dio a la fuga.
- Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en ocho puntos de la provincia de Córdoba
- La caída del aceite no lastra las exportaciones cordobesas, que cuadruplican el crecimiento medio de España
- Muere un joven de 29 años, vecino de Palma del Río, al ser atropellado en la A-4 cuando cambiaba una rueda al coche
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Deportes
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Campo
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Sociedad
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