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La actualidad del martes 18 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La pérdida de locales comerciales por su conversión en vivienda, las denuncias sindicales por los incumplimientos de la jornada intensiva y el posible refuerzo para la delantera del Córdoba CF centran la actualidad

Local de la zapatería Salvador, que se encuentra en alquiler actualmente.

Local de la zapatería Salvador, que se encuentra en alquiler actualmente. / Manolo Ruiz

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Los locales comerciales siguen perdiendo peso en Córdoba ante el auge de su conversión en vivienda, una tendencia que ha provocado la desaparición de 360 espacios comerciales en menos de tres años. Por otra parte, UGT y CCOO alertan de un retroceso en el cumplimiento de la jornada intensiva en la construcción y de incumplimientos en la prevención de riesgos ante las altas temperaturas en otros sectores. En lo deportivo, el Córdoba CF mantiene la mirada puesta en el mercado tras la derrota ante el Burgos y trabaja para reforzar la plantilla antes del cierre del periodo de fichajes, con Gonzalo Petit como uno de los nombres que ha ganado peso en la agenda blanquiverde.

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