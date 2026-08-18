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Política

PSOE y Hacemos Córdoba exigen al Ayuntamiento que aclare si la renuncia a comprar los cines de verano se ha ajustado a derecho

Las dos formaciones reclaman a la Secretaría General que aclare la competencia municipal para renunciar a la adquisición de los espacios

Coliseo San Andrés, el único cine de verano que ha abierto sus puertas este año.

Coliseo San Andrés, el único cine de verano que ha abierto sus puertas este año. / VÍCTOR CASTRO

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Los concejales de los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la ciudad han presentado este martes ante la Secretaría General del Consistorio un escrito para que se aclaren varias decisiones tomadas en torno a la renuncia de comprar los cines de verano. Lo que buscan PSOE y Hacemos Córdoba es que la Secretaría aclare jurídicamente quién puede decidir sobre la compra de los cines de verano mediante tanteo o retracto y si las decisiones adoptadas hasta ahora se han tramitado de forma correcta.

En el escrito que se han presentado se presentan varios hechos que los firmantes consideran contradictorios, al tiempo que señalan la falta de respuesta a distintas peticiones que se llevan haciendo durante las últimas semanas. Por un lado, se recuerda que el PSOE solicitó un informe jurídico, así como el expediente técnico, que motivó que el gobierno municipal del PP rechazara usar su derecho al retracto para poder comprar los cines por 300.000 euros. "La referida actuación se produce tras el antecedente de la renuncia previa al derecho de tanteo sobre el mismo inmueble por un valor de 400.000 euros, tramitada en idénticos términos y sin la debida aclaración procedimental", se añade en el escrito.

Córdoba. SOS Cines de Verano, entrega de firmas en la puerta del Ayuntamiento

Imagen de archivo de una concentración para protestar por el cierre de los cines de verano. / MANUEL MURILLO

También se expone que consta la inadmisión del derecho de tanteo, para el mismo fin, que el Ayuntamiento se quede con estos espacios, por 850.000 euros, y se agrega que hay otro informe emitido por el secretario del pleno en el que se analizaba la posibilidad legal y la viabilidad de que el Consistorio prestase un servicio público o desarrollase una actividad económica para la puesta en marcha y gestión de los cines.

"Una acumulación de informaciones contradictorias"

Con todo ello, lo que dicen PSOE y Hacemos es que existe "una acumulación de informaciones contradictorias, declaraciones por parte de Bellido y la falta de respuesta a las peticiones de información técnica y administrativa formuladas" y que, a su juicio, "concurren dudas jurídicas fundadas sobre la competencia orgánica para dictar tales actos de renuncia y sobre la tramitación del expediente".

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Por esto mismo, piden a la Secretaría General del Pleno que aclare dos cosas. Por un lado, qué órgano municipal (Pleno, Junta de Gobierno Local o Alcaldía) es el legalmente competente para acordar la renuncia a los derechos de tanteo y retracto sucesivos, así como para la declaración de incompetencia respecto de tales derechos sobre los cines. Y, por otro, si se ha seguido el procedimiento ajustado a derecho en la renuncia e inadmisión.

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