El PSOE alerta del riesgo de incendios en Córdoba por falta de mantenimiento en zonas con pasto seco

El PSOE de Córdoba ha alertado del "riesgo de incendio" que supone la falta de mantenimiento y la acumulación de pasto seco en distintos puntos de la ciudad, "una situación especialmente preocupante en plena época de altas temperaturas y elevado riesgo de incendios", aseguran los socialistas en una nota de prensa.

El concejal socialista Joaquín Dobladez ha señalado que lo que ocurre en el entorno de la avenida de la Arruzafilla “no es un hecho aislado”, sino que existen "otros puntos de Córdoba donde se puede observar una situación similar, con solares y espacios con vegetación seca que necesitan actuaciones de limpieza y desbroce".

Especial preocupación en la avenida de la Arruzafilla

En concreto, Dobladez ha puesto el foco en la intersección de la avenida de la Arruzafilla con la Glorieta Académica García Moreno, junto al Parque del Canal, un espacio público con un elevado volumen de tráfico y donde la acumulación de pasto seco supone, a su juicio, “una situación que requiere una actuación preventiva inmediata”.

“Mientras en un tramo de la avenida de la Arruzafilla se están desarrollando las obras de la Ronda Norte, en otros espacios de la misma zona y de distintos puntos de la ciudad la falta de mantenimiento está permitiendo que se acumule una cantidad importante de pasto seco que puede convertirse en combustible en caso de incendio”, ha señalado.

Prevención y desbroce en zonas cercanas a viviendas y caminos

Dobladez ha reclamado al gobierno municipal que refuerce las labores de prevención y desbroce, especialmente en aquellos espacios próximos a viviendas, carreteras, caminos y zonas con una elevada circulación de vehículos.

“Estamos hablando de un espacio público junto a una vía con mucho tráfico, donde cualquier incidente puede tener consecuencias mayores si existe una gran cantidad de vegetación seca. No tiene sentido que se permita que llegue a esta situación en pleno verano”, ha advertido.

El edil socialista ha insistido en que “no podemos esperar a que se produzca un incendio para empezar a actuar” y ha reclamado una planificación específica durante los meses de mayor riesgo.

Temperaturas elevadas y vegetación seca

“Córdoba conoce perfectamente las consecuencias que puede tener un incendio en verano. Por eso resulta incomprensible que, cuando las temperaturas son elevadas y el riesgo es mayor, siga existiendo vegetación seca sin retirar en distintos puntos de la ciudad”, ha afirmado.

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Para el PSOE, el Ayuntamiento debe realizar una revisión urgente de solares, parcelas y espacios públicos, identificar los puntos que presentan mayor riesgo y actuar de manera prioritaria, además de exigir a los propietarios privados el cumplimiento de sus obligaciones de limpieza cuando corresponda.