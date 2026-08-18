¿Qué hacer cuando te pica un mosquito o una avispa? El hospital Quirónsalud Córdoba explica cuándo puede ser una situación de riesgo y cómo actuar

El hospital Quirónsalud Córdoba ha alertado sobre las picaduras de mosquitos, abejas, avispas, pulgas, jejenes e incluso garrapatas, un fenómeno muy habitual en verano. Aunque la mayoría de las picaduras solo provocan molestias locales (el tan molesto picor que dura horas e incluso días), algunas pueden provocar "reacciones de mayor intensidad" que requieren de "vigilancia o atención sanitaria". Por ello, saber diferenciar entre picaduras sin importancia y otras que precisan, incluso, de acudir al centro sanitario, es algo esencial.

Así lo explica el jefe de las Urgencias del Quirónsalud Córdoba, Francisco Sánchez, quien afirma que "la mayoría de las picaduras de insectos producen una reacción localizada que se manifiesta con enrojecimiento, picor, un pequeño bulto e hinchazón leve". El organismo reacciona al ataque del insecto y a las sustancias presentes en su saliva, generándose la hinchazón, que remite en poco tiempo.

Ante las picaduras leves, lavar con agua y jabón

En estos casos, el especialista recomienda lavar con agua y jabón la zona, así como aplicar frío local varias veces al día, para acelerar el final de la inflamación. Si hay hinchazón relevante en manos o brazos, es "aconsejable retirar anillos, relojes" o cualquier objeto que pueda hacer presión en la zona. Además, también es importante, aunque no siempre resulta sencillo, "evitar rascarse, aunque el picor sea intenso". Si persistimos en esa práctica, podemos aumentar el riesgo de que quede una mancha así como favorecer una infección.

Francisco Sánchez, jefe de las Urgencias del hospital Quirónsalud Córdoba. / CÓRDOBA

Además, "en función de la intensidad de la reacción", puede ser posible que un médico valore la necesidad de un tratamiento específico, explica Sánchez. En el caso del picor y la hinchazón, suelen usarse antihistamínicos, mientras que para las lesiones muy inflamadas por una reacción a la picadura del mosquito, se utilizan corticoides. Si existe un dolor fuerte, lo habitual es recetar analgésicos.

Picaduras de avispas y abejas: una atención especial

Según alerta el Quirónsalud Córdoba, cuando se trate de picaduras de avispas o abejas, es necesaria una atención especial. Las hinchazones pueden ser de gran tamaño y, también, pueden producirse reacciones generalizadas; aunque estas son mucho menos frecuentes, pueden derivar en cuadros potencialmente graves, conocidos como anafilaxia. "Una reacción local extensa puede mantenerse por varios días y presentar una inflamación considerable sin que implique una reacción alérgica grave, explica la nota.

La situación cambia cuando aparecen síntomas alejados del lugar de la picadura o manifestaciones que afectan al conjunto del organismo. "La dificultad para respirar, los pitidos, la sensación de opresión en el pecho o en la garganta, la ronquera, los mareos, el desmayo, una hinchazón de labios, cara o lengua, la aparición de urticaria generalizada o los vómitos repetidos son señales de alarma que requieren solicitar asistencia sanitaria urgente", advierte el doctor Sánchez.

Ejemplares de avispas. / Pixabay

Reducir la exposición es una de las medidas más eficaces para evitar las picaduras durante los meses de mayor actividad de los insectos. El doctor Sánchez recomienda "recurrir a barreras físicas como ropa de manga larga y pantalón, especialmente en zonas con abundante presencia de insectos, así como utilizar mosquiteras y mantener protegidas puertas y ventanas". También aconseja no acercarse al agua estancada y utilizar repelentes. "Estos productos pueden emplearse también durante el embarazo y la lactancia siempre que se respeten las recomendaciones de uso establecidas", explica el comunicado del centro hospitalario. Especial consideración a estos consejos debe tomarse cuando se realizan actividades al aire libre; en este caso, hay que evitar caminar descalzo, los perfumes intensos y extremar el cuidado si se come y bebe en el exterior.

Ante las garrapatas, una actuación diferente

Entre las picaduras que merecen una consideración especial se encuentran las de garrapata. Si se encuentra una adherida a la piel, debe retirarse lo antes posible utilizando unas pinzas finas, sujetándola lo más cerca posible de la piel y tirando hacia arriba con una presión constante. “No debemos aplicar sobre la garrapata alcohol, aceite, vaselina, gasolina, hielo o calor para intentar que se desprenda, ya que estas prácticas no están recomendadas”, señala el doctor Sánchez. Una vez retirada, se debe limpiar bien la zona con agua y jabón. Si quedara algún resto, no es aconsejable manipular o escarbar en la piel, sino consultar si fuera necesario.

Un ejemplar de garrapata. / Efe

La mayoría de las picaduras de garrapata no requieren tratamiento específico, aunque es importante vigilar la evolución durante los días posteriores. En determinadas circunstancias, como cuando se trata de una garrapata del género Ixodes, ha permanecido adherida durante más de 36 horas y la picadura se ha producido en una zona de alta endemicidad, un profesional sanitario puede valorar medidas preventivas frente a la enfermedad de Lyme.

Durante los 30 días siguientes conviene prestar atención a la aparición de una mancha roja que aumente progresivamente de tamaño, fiebre o síntomas similares a los de un proceso gripal, y consultar con un profesional sanitario si aparecen. Por último, en hogares con animales de compañía, el especialista recuerda la importancia de mantener de forma regular las medidas de control antiparasitario recomendadas para prevenir la presencia de estos parásitos en el entorno doméstico.