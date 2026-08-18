Un nuevo terremoto en Granada, de 4,7 grados, se deja sentir en Córdoba

Un nuevo terremoto con epicentro en Granada, en esta ocasión de 4,6 grados en la escala de Richter, se ha dejado sentir esta mañana en Córdoba. En concreto, el seísmo se ha producido en Gójar a las a las 10.37 horas con una profundidad de 5 kilómetros, según informa la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Se trata del segundo terremoto de importancia en menos tres días, tras el producido el pasado sábado 15 de agosto en Alhendín (Granada), que tuvo a su vez multitud de réplicas y fue especialmente sentido en más de 45 puntos de la provincia de Córdoba.

Sentido en cinco puntos de la provincia de Córdoba

El seísmo de este martes se ha sentido en cinco puntos de la provincia de Córdoba, en todos ellos con un nivel de intensidad II, en una escala que va del I al X: Cabra, Córdoba capital, Guadalcázar, Lucena y Aldea Quintana (La Carlota).

Puntos de la provincia de Córdoba en los que se ha sentido el terremoto de Granada. / Web del IGN

Varias réplicas de intensidad

Además, se rápidamente se han sucedido las réplicas, algunas de ellas se sensible intensidad. Si el principal temblor de tierra se produjo a las 10.37 horas, a las 10.43 y las 10.47 tembló la tierra en Alhendín y Las Gabias, con menos de 3 grados. Sin embargo, a las 10.53 horas se registró un seísmo de 4 grados en Churriana de la Vega.

En el área metropolitana de Granada

El epicentro se ha localizado al noroeste de Alhendín, en el área metropolitana de Granada, concretamente en las coordenadas 37.1168 de latitud y -3.6592 de longitud.

El movimiento llega después de varios días de actividad sísmica en esta zona de la provincia granadina, especialmente en el entorno de Alhendín y los municipios próximos al área metropolitana.

Por el momento, los datos facilitados por el IGN no incluyen información sobre la intensidad máxima alcanzada ni sobre posibles daños asociados a este nuevo terremoto.

¿Qué hacer ante un terremoto? Prevención: botiquín, suministros y revisión de la vivienda

Antes de un seísmo, los expertos aconsejan disponer de un botiquín de primeros auxilios, linternas, pilas y tener identificados los números de emergencia, centralizados en Andalucía a través del 112. También recomiendan conocer el modo de desconectar la luz, el gas y el agua y establecer un plan familiar de encuentro en caso de evacuación.

En viviendas situadas en áreas sísmicas, debe evitarse colocar objetos pesados en alto y fijar muebles como armarios o estanterías a la pared. Se aconseja revisar periódicamente la estructura del edificio.

Qué hacer ante un terremoto / CÓRDOBA

Durante el terremoto: mantener la calma y evitar salidas precipitadas

El primer consejo ante un temblor es mantener la calma. Si la persona se encuentra dentro de un edificio, debe permanecer en su interior y buscar protección bajo mesas, camas, mostradores, sofás o en rincones seguros, siempre protegiendo la cabeza. Se recomienda alejarse de ventanas, vitrinas y paredes exteriores, no usar el ascensor y evitar correr hacia la salida.

Si el temblor sorprende en el exterior, se debe permanecer en zonas abiertas y alejarse de cornisas, cables eléctricos y fachadas. En caso de ir en coche, lo adecuado es detenerse y permanecer en el interior del vehículo, lejos de puentes o taludes.

Qué hacer ante un terremoto / CÓRDOBA

Tras el terremoto: revisar daños y evitar el colapso de líneas telefónicas

Después del seísmo, es fundamental conservar la calma y ayudar a que otras personas no entren en pánico. Los expertos recomiendan comprobar si hay heridos y solo mover a los graves en caso de peligro. También indican revisar las conducciones de agua, gas y electricidad, cerrando las llaves de paso si existe duda sobre su estado.

Se aconseja no usar el teléfono salvo urgencias, priorizando los mensajes de texto para evitar saturar las líneas. Es conveniente seguir la información emitida por las autoridades a través de la radio y actuar con cautela al abrir armarios o muebles.

En edificios dañados, la evacuación debe ser ordenada y gradual. Tras un terremoto fuerte suelen producirse réplicas, que pueden causar nuevos daños.

Qué hacer ante un terremoto / CÓRDOBA

Riesgo de maremotos cuando el epicentro es marino

Si el seísmo se origina en el mar, existe la posibilidad de un maremoto, especialmente en zonas como el Golfo de Cádiz. En estos casos, se recomienda mantenerse alejado de la costa y seguir las directrices de Protección Civil.