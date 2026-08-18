Mercadona comercializará 53,6 millones de kilos de sandía andaluza procedente de Córdoba, Almería y Sevilla

Mercadona prevé comercializar durante la campaña de 2026 un total de 53,6 millones de kilos de sandía procedente de campos andaluces, entre ellos de la provincia de Córdoba, además de Almería y Sevilla. La cifra supone un incremento del 21% respecto al año anterior, según ha informado la compañía.

Las primeras sandías de producción andaluza llegaron a los supermercados en abril desde explotaciones de Almería. A lo largo del verano se ha incorporado también producto cultivado en Córdoba y Sevilla, así como en otras zonas productoras españolas.

La previsión de la compañía es mantener la sandía de origen nacional en sus establecimientos hasta finales de septiembre, en función de la evolución de la campaña.

El 44% de la sandía procede de Andalucía

La producción andaluza representa cerca del 44% de toda la sandía que Mercadona prevé comercializar este año. En el conjunto de España, la cadena calcula que venderá más de 122 millones de kilos de sandía de origen nacional durante la campaña.

La compañía ofrece principalmente variedades con pocas semillas, tanto de piel lisa como rayada, y comercializa las piezas enteras o partidas.

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Mercadona señala que mantiene su apuesta por proveedores del sector primario español y por incorporar producto nacional siempre que las condiciones de estacionalidad, cultivo y calidad permitan disponer de él en sus establecimientos.