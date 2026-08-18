La Junta de Andalucía invierte más de 173.000 euros en mejorar el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río de Córdoba.

La Junta de Andalucía ha invertido durante el curso 2025-2026 un total de 173.757,36 euros en distintas actuaciones de mejora del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río de Córdoba, donde cursan sus estudios alrededor de 500 alumnos.

La principal intervención, finalizada a comienzos de agosto, ha supuesto una inversión cercana a los 135.000 euros y ha consistido en la sustitución de los suelos de varias aulas del centro.

El nuevo pavimento dispone de un sistema de amortiguación y de una superficie regular y uniforme, características destinadas a mejorar la seguridad y el confort de los estudiantes durante la práctica de la danza.

Más actuaciones a través de dos programas

A estas obras se suma una partida de 23.758,87 euros procedente del programa ‘Mejora tu centro’, que el conservatorio ha destinado también al acondicionamiento de los suelos de otras aulas.

Este programa ha contado durante el curso 2025-2026 con una dotación global de 4,3 millones de euros en la provincia de Córdoba y permite que sean los propios centros educativos los que determinen las actuaciones que consideran prioritarias.

Por otro lado, el Conservatorio Luis del Río ha recibido 15.000 euros dentro del programa ‘Mejora del confort térmico’. Esta línea dispone de una inversión provincial de 5,2 millones de euros y está destinada a actuaciones relacionadas con eficiencia energética, climatización, ventilación y aislamiento.

El objetivo de estos fondos es mejorar las condiciones de alumnos y profesores y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético y las emisiones contaminantes de los centros educativos.