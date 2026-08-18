Al menos un herido tras chocar y volcar con su coche en un accidente en Córdoba

Al menos una persona ha resultado herida en un accidente entre varios vehículos registrado en la carretera de Palma del Río, a la altura de Leroy Merlin, en Córdoba capital. El impacto ha provocado que uno de los coches volcara y haya quedado completamente boca abajo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el siniestro se ha producido a las 15.55 horas de este martes en la carretera de Palma del Río, a la altura del parque comercial Los Patios de Azahara. Por causas que aún se desconocen, al menos dos vehículos han colisionado y uno de ellos ha volcado completamente.

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Como consecuencia del accidente, al menos una persona ha resultado herida y ha sido necesaria la intervención de los servicios sanitarios y de la Policía Local.