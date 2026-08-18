Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 18 de agosto
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 19 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Pilar Canalejo Ortiz
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
José Criado Luque
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
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