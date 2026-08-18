Dcoop mantiene "aparcada" la compra total de Pompeian por los aranceles de EEUU

Dcoop mantiene "aparcada" la adquisición del 100% de Pompeian, marca líder de aceite de oliva en Estados Unidos, debido a la "incertidumbre" generada por el conflicto arancelario abierto en este país norteamericano. Fuentes de la cooperativa agroalimentaria, que tiene una fuerte implantación en Córdoba, explican que el escenario provocado por los movimientos de la Administración Trump "complica mucho la operación, porque no sabes a qué te enfrentas".

De hecho, después de que la Justicia tumbase los impuestos a las importaciones, EEUU ha adoptado medidas nuevas para mantenerlos, las últimas, en julio pasado. Dcoop es propietaria del 50% de Pompeian en la actualidad, pero esta firma es estadounidense y los bienes y servicios que entran en el país deben pagar aranceles.

"Supone un impuesto al consumidor"

Acerca de esta situación, las fuentes consultadas lamentan que "EEUU apenas produce el 3% o el 4% del aceite que consume (es el segundo consumidor del mundo de este producto tras Italia), el arancel no protege ninguna industria, porque no hay. Al final, supone un impuesto al consumidor".

Por otra parte, confirman que Dcoop, que es el mayor productor mundial de aceite de oliva, mantiene su interés por adquirir empresas que permitan dar salida a la producción. La operación de Pompeian, además, le permitiría posicionarse entre las principales envasadoras, porque contempla la compra total de Mercaóleo, que tiene sus instalaciones en Antequera (Málaga) y pertenece, asimismo, a Dcoop y a Olives Way al 50%.

Desde el grupo andaluz han puesto en valor que la actividad se encontraría en manos de pequeños agricultores y cooperativas, "que generan empleo en los pueblos y no se van a deslocalizar".

De esta forma, en junio de 2025 la cooperativa confirmó a este periódico la presentación de una oferta para comprar a Olives Way su 50% de Pompeian, calificando la operación como un "paso de gigante" y augurando que podría llegar después del verano, tras finalizar el proceso de auditoría. Sin embargo, en marzo pasado se conoció la suspensión temporal de la operación.