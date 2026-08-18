Concurso Municipal de Patios
Los cuidadores de patios de Córdoba denuncian el retraso en el pago del accésit de participación y la lentitud del trámite pese al avance digital
La asociación cuestiona las explicaciones de la delegación de Fiestas y Tradiciones y rechaza que los retrasos se deban a posibles deudas de los participantes
La asociación de cuidadores de patios de Córdoba Claveles y Gitanillas ha denunciado el retraso en el pago del accésit de participación del Concurso Municipal de Patios y ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba que abone las cantidades pendientes.
La asociación sostiene que los retrasos en los pagos se han ido repitiendo durante los últimos años y critica que la implantación de procedimientos digitales en la administración municipal no haya permitido agilizar la tramitación de estas ayudas. "Lo que debería resolverse mediante procesos automatizados e inmediatos se ha convertido en un laberinto burocrático que penaliza precisamente a quien sostiene la fiesta con su patrimonio personal", aseguran.
El colectivo recuerda el esfuerzo económico y personal que supone la participación en el certamen para los propietarios y cuidadores de los recintos. Según la asociación, "mantener y abrir un patio al público requiere una inversión en plantas, sustratos, abonos, macetas, pintura, trabajos de fontanería y conservación de las instalaciones, además de meses de dedicación y de la apertura de viviendas particulares a los visitantes durante la celebración del concurso. Frente a este nivel de entrega, la respuesta del Ayuntamiento de Córdoba resulta desalentadora, dejando al colectivo en una situación de profunda desprotección", afirman.
Respuesta a las explicaciones sobre los retrasos
Claveles y Gitanillas también cuestiona la respuesta ofrecida por la delegación de Fiestas y Tradiciones ante los retrasos y rechaza que estos puedan atribuirse a posibles deudas o irregularidades de los participantes con la administración municipal. "Atribuir la culpa de los retrasos al cuerpo de funcionarios de la casa o verter insinuaciones sobre los propios participantes —argumentando supuestas deudas o irregularidades con la administración local— denota una clara falta de rigor y respeto hacia los afectados", señalan.
En este sentido, el colectivo apunta que, al solicitar la participación en el concurso, "cada propietario firma una declaración responsable para acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales". Asimismo, añade que "corresponde a la propia administración comprobar el cumplimiento de los requisitos antes de publicar la relación definitiva de participantes admitidos". Por este motivo, la asociación considera que las posibles irregularidades de los participantes "no justifican la demora general en el abono de las cantidades correspondientes al accésit".
Reclaman el pago de las cantidades pendientes
El colectivo insiste en la importancia del trabajo que realizan los cuidadores y propietarios para mantener los Patios de Córdoba y reclama al Ayuntamiento que agilice los procedimientos administrativos y proceda al pago de las cantidades pendientes. Claveles y Gitanillas defiende que la conservación de esta tradición depende en buena medida de la dedicación de las personas que mantienen los recintos y los abren al público durante el concurso, por lo que reclama una mayor respuesta por parte de la administración municipal.
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