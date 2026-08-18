Cultura
Una cuarta convocatoria ciudadana lleva la defensa de los cines de verano de Córdoba a la plaza de Capuchinos
La cita ha incluido una pieza de videocreación con fragmentos de Hitchcock y David Lynch, grabaciones propias y textos leídos en directo
Los cines de verano de Córdoba han vuelto esta noche a salir a la calle para reivindicar su lugar en la vida cultural de la ciudad. La plaza de Capuchinos ha acogido la cuarta convocatoria ciudadana bajo el lema "Si los cines de verano no abren, abrimos las plazas".
La movilización ha llegado a Capuchinos después de las celebradas en las plazas de la Fuenseca, San Agustín y la Magdalena. La pantalla ha ido apareciendo en distintos espacios de Córdoba para reivindicar una forma de vivir las noches estivales muy ligada a la ciudad: cine al aire libre, convivencia y cultura compartida.
Hitchcock y David Lynch, en la plaza
La cita ha tenido como protagonista una pieza de videocreación y escena dedicada a la memoria cinematográfica. La propuesta ha combinado fragmentos de películas de Alfred Hitchcock y David Lynch con grabaciones propias y textos leídos en directo.
La iniciativa surge ante la preocupación por el futuro de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, espacios que durante décadas han formado parte de la memoria de varias generaciones de cordobeses.
Sus impulsores quieren poner el foco, más allá de expedientes administrativos o situaciones urbanísticas concretas, en el valor cultural, patrimonial e inmaterial de estos recintos. Defienden que los cines de verano son algo más que solares o parcelas: son lugares de encuentro, convivencia y memoria colectiva, además de una tradición vinculada a las noches de verano de Córdoba.
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