Hacemos Córdoba reclama al Ayuntamiento un "plan municipal contra la soledad no deseada" con una partida en los presupuestos municipales de 2027

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde, José María Bellido, la puesta en marcha de un "plan municipal contra la soledad no deseada", dirigido fundamentalmente a personas mayores, así como la inclusión de una partida específica en el presupuesto municipal de 2027 para programas de prevención, acompañamiento y participación social de estas personas.

Según refiere la coalición de izquierdas en una nota de prensa, la soledad no deseada "afecta cada vez a un número mayor de personas mayores", por lo que esta realidad "se hace especialmente visible durante los meses de verano, cuando muchas personas están solas en sus domicilios al reducirse la actividad cotidiana y las visitas familiares".

Una administración cercana a las personas que viven solas

Esta organización entiende que el Ayuntamiento de Córdoba, al ser la administración más cercana a la ciudadanía, debe asumir un "papel activo" en la prevención de la soledad no deseada, favoreciendo su "acompañamiento y envejecimiento activo". "La soledad deseada no solo es un problema para quien la sufre, sino un reto para la implicación de las administraciones públicas", continúa el grupo municipal de Hacemos Córdoba.

Juan Hidalgo, concejal de Hacemos Córdoba, en un centro de participación activa de mayores. / CÓRDOBA

Medidas propuestas por Hacemos Córdoba

Precisamente para reforzar la lucha contra este fenómeno social creciente, Hacemos Córdoba ha propuesto una serie de medidas para el futuro plan municipal. Entre ellas, un programa de acompañamiento a los mayores que viven solos, más actividades en los centros cívicos y de mayores, una red de voluntariado vecinal, iniciativas intergeneracionales y "mecanismos de detección temprana coordinados con los servicios sociales municipales".

"La soledad deseada no solo es un problema para quien la sufre, sino un reto para la implicación de las administraciones públicas", asegura Hacemos Córdoba

Se traa, en definitiva, de articular políticas municipales que, en opinión de Hacemos, "no solo mejoran el bienestar emocional de los mayores, sino que también ayudan a prevenir su aislamiento, el deterioro cognitivo así como problemas de salud asociados a la soledad".

Recursos económicos en el presupuesto municipal

Para hacer viables estas medidas, la coalición de izquierdas considera "imprescindible" que el Gobierno local "reserve recursos específicos en el presupuesto municipal de 2027 para una estrategia estable que permita actuar durante todo el año", así como, específicamente, en los "periodos en los que el aislamiento puede intensificarse, como durante el verano". "Córdoba debe ser una ciudad que cuide a quienes la han construido. Ninguna persona mayor debería sentirse sola por falta de políticas públicas que favorezcan el acompañamiento y la participación social", concluyen desde Hacemos Córdoba.