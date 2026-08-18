Córdoba pierde 360 locales comerciales en menos de tres años por el 'boom' de la conversión en vivienda

El número de locales con uso comercial sigue cayendo en la ciudad de Córdoba debido principalmente a su conversión en vivienda, un boom que se ha acentuado en los últimos años, en los que el pequeño comercio vive épocas bajas y la demanda de vivienda de alquiler se ha disparado, así como los pisos turísticos. Entre 2018 y 2025 se concedieron 1.063 licencias para este tipo de actuaciones por parte de la Gerencia de Urbanismo y solo el año pasado fueron 175, la segunda cantidad más alta desde que se autorizaron este tipo de lofts. La Estadística del Catastro Inmobiliario Urbano revela que Córdoba cuenta actualmente con 14.833 locales comerciales, 360 menos que en 2024, año que se cerró con 15.071 locales destinados a este uso. Ese año, la ciudad perdió 122 locales respecto a 2023, cuando había 15.193; el año pasado fueron 148 y este 2026, que aún está por terminar, ya van 90 menos que en 2025.

Las cifras del Catastro indican que el número total de inmuebles de la ciudad ha crecido considerablemente. En menos de cinco años, Córdoba ha ganado más de 10.000 bienes inmuebles, pasando de 250.582 en 2021 a 262.696 en 2026, 1.612 más que al cierre de 2025.

Los bienes más numerosos son los de uso residencial, 158.448 en total, un 4,2% más que hace un año. El 60,3% de los inmuebles tienen este uso. El uso de almacén es el segundo más numeroso y también va en aumento. En los últimos cinco años ha crecido un 7,3% la cifra de bienes destinados a este fin y actualmente hay 74.570 almacenes frente a los 69.464 de 2021. Y es que no todos los locales comerciales acaban convirtiéndose en viviendas, una parte de estos locales, una vez se desalojan, se transforman en espacio de almacenaje, un uso muy demandado entre los locales de hostelería.

Evolución de los usos de los bienes inmuebles

El resto de bienes inmuebles de Córdoba se destinan a otros usos como el cultural (460), ocio y hostelería (569), industrial (4.921), deportivo (248), solares sin edificación (5.153), oficinas (2.927), edificios singulares (61), uso religioso (132), espectáculos (9) y uso sanitario (365). En los últimos cinco años, se observa un crecimiento del 18,3% de los suelos mientras que los bienes inmuebles con uso de ocio y hostelería en Córdoba aumentó un 10,3%. Del mismo modo, los inmuebles destinados a espectáculos, uso religioso y uso industrial disminuyeron ligeramente mientras que el uso cultural creció un 6,7%, el sanitario un 7,3%, el de oficinas un 2,5% y el deportivo apenas un 1,6%. Por último, según el Catastro, ahora hay ocho edificios considerados singulares más que hace un lustro.

Los locales alquilados, para hostelería y servicios

Juan Manuel Gómez, gerente de la inmobiliaria Castellana Real State, señala que pese a la tendencia de conversión de locales comerciales en viviendas, "la oferta de locales se mantiene estable y a la vez que se cierran muchos negocios, hay emprendedores que están apostando por invertir sobre todo en hostelería y servicios, tanto con traspaso de negocios como nuevas aperturas". Centros de entrenamiento, cafeterías y pastelerías, clínicas dentales o farmacias ganan por goleada al comercio tradicional de venta de ropa que está en retroceso.

Local de la zapatería Salvador, que se encuentra en alquiler actualmente. / Manolo Ruiz

Los precios de alquiler varían mucho en función de cómo esté el local. "Córdoba solo tiene tres calles prime (vías céntricas muy transitadas, con mucho volumen de peatones que justifican un precio por encima de la media de mercado), dejando fuera esas calles, la media oscila entre 12 euros por metro en locales ya listos para empezar y 8 euros el metro cuando no están arreglados". Las calles prime de Córdoba en este momento son Cruz Conde, Gondomar y la calle Jesús y María, en la que los precios han subido bastante desde la implantación de Inditex. "Hasta hace unos años, el alquiler en Jesús y María rondaba entre los 12 y 15 euros el metro y hoy esos valores han subido a los 30 y 40 euros". La calle Concepción, que antes figuraba como prime, "ahora ha bajado un poco". En las otras tres, el alquiler se sitúa en una media de 40 euros por metro cuadrado. "Nosotros tenemos ahí un local, el de la zapatería Salvador, por ese precio que ahora mismo es algo razonable y está lejos de los valores históricos de Cruz Conde antes de la crisis, cuando estaba en 60 o 100 euros el metro", comenta.

Local en alquiler en el Centro de Córdoba. / Víctor Castro

Carencia y renta escalonada

Los precios no suelen negociarse a la baja, aunque se puede intentar mejorar las condiciones de entrada. "Ahí entra mucho en juego el tema de la carencia que se da para instalarse, ese es un punto que se negocia mucho y hay quien deja un plazo de hasta dos y cuatro meses si un local está pendiente de una reforma importante, lo cual compensa aunque no sea una bajada de renta", comenta Gómez. "También se negocia mucho la renta escalonada, un acuerdo en el que el pago mensual del alquiler aumenta progresivamente en unos meses hasta alcanzar el precio de mercado". En general, "la gente prefiere que los locales estén ya reformados y adaptados al negocio que van a emprender, ya que asumir una reforma parcial o total de un local puede disparar los costes de inversión".