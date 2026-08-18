Córdoba impulsa el talento y el empleo: el Imdeec y la UCO destinan 60.000 euros a becas, logística y liderazgo femenino

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) y la Universidad de Córdoba (UCO) han consolidado un año más su vía de colaboración estratégica con la aprobación de un nuevo convenio específico de colaboración que busca mejorar la empleabilidad de los universitarios y fortalecer el tejido empresarial e industrial de la ciudad.

Logística y liderazgo femenino

Esta alianza, que da continuidad al trabajo suscrito por ambas instituciones en 2025, contará con una aportación municipal de 60.000 euros y mantendrá su vigencia hasta el 31 de julio de 2027. El convenio incluye 15.000 euros para el Encuentro del Sector Logístico, que reunirá a expertos, empresas e instituciones para analizar el impacto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y su integración con el sector civil. La jornada abordará además la digitalización, las tecnologías emergentes y la colaboración público-privada.

Fachada del Rectorado de la UCO. / CÓRDOBA

Otros 16.000 euros financiarán la Jornada Mujeres Directivas, destinada a visibilizar el talento femenino y favorecer el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, especialmente en disciplinas STEM.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha señalado que el convenio permite conectar “el talento universitario con las necesidades reales de nuestras empresas” y ha destacado la oportunidad de Córdoba para convertirse en un nodo logístico de referencia.

Ocho becas remuneradas

La mayor partida, 29.000 euros, se destinará al Programa de Prácticas Académicas Externas Imdeec. Permitirá conceder ocho becas para estudiantes de grado y máster de la UCO, con una duración de cuatro meses y una asignación de 600 euros mensuales, además de la cobertura de los costes de Seguridad Social.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha destacado que la colaboración avanza en tres ámbitos estratégicos: las prácticas académicas vinculadas al mundo empresarial, el liderazgo femenino en el sector STEM y el impulso de la logística.

Con este acuerdo, el Imdeec y la UCO buscan retener talento joven, mejorar la conexión entre universidad y empresa y preparar a Córdoba para los nuevos retos económicos e industriales.