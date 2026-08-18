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Comercio

Córdoba cuadruplica el crecimiento exportador de España pese a la caída del aceite

Las ventas ascienden a 1.954 millones en el primer semestre, un 8% más anual, impulsadas por una subida del 23% en el cobre

Aceite fabricado en Córdoba, en una imagen de archivo.

Aceite fabricado en Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Las exportaciones llegan al ecuador de 2026 apuntando a un nuevo récord en Córdoba, después de registrar un crecimiento anual del 8% que ha elevado su valor hasta 1.954 millones de euros en el primer semestre. El resultado cuadruplica la subida experimentada en España, que se ha situado en un 2% y ha permitido alcanzar los 201.134 millones, y también aumentan por encima del 5% anotado en Andalucía, donde han cerrado junio con 22.430 millones.

Este balance tiene lugar pese a la caída de actividad observada en el aceite de oliva, que tradicionalmente protagoniza las ventas exteriores provinciales junto al cobre. De acuerdo con la información difundida este martes por ICEX España Exportación e Inversiones, el valor del aceite exportado ha bajado un 20% anual hasta los 362 millones.

Los aranceles y Túnez

Fuentes del sector oleícola consultadas por CÓRDOBA explican que la caída responde, principalmente, a dos factores. De un lado, el conflicto arancelario iniciado por el Gobierno de Estados Unidos llevó a numerosas empresas a acopiar aceite por temor a la evolución de las tasas. "Se hicieron envíos superiores, adelantando posibles acontecimientos, para evitar el recrudecimiento de los aranceles", comentan.

En segundo lugar, la campaña actual cuenta con una circunstancia "que está pesando mucho en el mercado" y es la mejora de la cosecha en Túnez, uno de los principales competidores de España. Sus precios, además, son inferiores a los de la Unión Europea y ello ha motivado un aumento notable de las ventas. "Muchos importadores han acudido antes al mercado tunecino que al europeo", admiten las mismas fuentes. También aluden a las últimas decisiones sobre los aranceles estadounidenses, adoptadas en julio pasado, y avanzan que favorecen al país africano.

Por último, al analizar el valor de las exportaciones (el informe de ICEX consultado no ofrece el dato de cantidades comercializadas) y compararlo con otros periodos temporales también hay que tener en cuenta la posible incidencia de los precios.

El cobre es uno de los productos más exportados en la provincia de Córdoba

Una bovina de cobre, en las instalaciones de una empresa. / EFE

Las ventas a EEUU caen un 10%

Como una posible consecuencia del conflicto arancelario abierto en EEUU, las exportaciones al país norteamericano han bajado un 10% anual en el primer semestre, pero se mantiene como el quinto mercado exterior para Córdoba con 135 millones. Italia continúa a la cabeza con 532 millones (+18% anual) y le sigue Portugal con 293 millones (7%). Francia, con 220 millones (5%), y Marruecos, con 212 (22%) cierran el listado de los cinco destinos principales de los productos cordobeses fuera de España.

El cobre mantiene el protagonismo

En líneas generales, las ventas a otros países mantienen la tendencia alcista gracias a la buena marcha del resto de los sectores principales. Con una variación del 23% anual, los productos de fundición de cobre se mantienen en el primer puesto del ranking provincial y concentran una tercera parte de la actividad total, al sumar 614 millones.

Las exportaciones de material eléctrico han crecido un 57% anual hasta junio, con 118 millones, y otras grasas y aceites vegetales han aumentado un 52% y han llegado a 79 millones. La quinta posición es para las conservas vegetales, que han registrado ventas por 65 millones (-16%).

Una balanza comercial de 762 millones

Al tiempo que las exportaciones crecen, las importaciones disminuyen un 9% interanual y arrojan 1.192 millones. Con estas cifras, Córdoba tiene una balanza comercial positiva de 762 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

De nuevo, el cobre lidera la actividad, con compras de productos semielaborados por 445 millones hasta junio, que no obstante se han reducido un 31% en el último año. En este apartado sobresale, además, el fuerte incremento (209%) de la importación de otras grasas y aceites vegetales, con 43 millones, aunque el segundo producto más destacado es el aceite de oliva, que se ha importado por 77 millones (25% anual). También es reseñable, por su peso en estas operaciones, el comportamiento de las materias primas y semimanufacturas de plástico, con compras a otros países por 51 millones (2%).

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