Córdoba contará con 15 puestos de castañas asadas para la próxima temporada de invierno

En pleno aviso naranja por las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público el listado de puestos de castañas asadas para la temporada 2026-2027. En total, se han renovado 15 autorizaciones para la instalación de puestos, donde se pueden vender tanto castañas como mazorcas de maíz asadas, en el periodo que irá del 10 de octubre de este año hasta el 10 de enero del año que viene. Dentro de las peticiones, hay siete que han sido revocadas por incumplimiento de requisitos.

En cuanto a las renovaciones, es decir, los puestos de castañas que se instalarán la próxima temporada, serán las siguientes:

Glorieta de las Ciudades Hiroshima y Nagasaki.

Gran Vía Parque esquina avenida Manolete.

Avenida de Barcelona, junto al paso peatonal central.

Pasaje Voluntaria María Cañas esquina República Argentina.

Avenida Agrupación Córdoba esquina Ollerías.

Avenida del Cairo esquina Hermano Juan Fernández.

Glorieta Cruz de Juárez.

Jardines Elena Moyano esquina avenida Rabanales.

Avenida Isla Fuerteventura.

Plaza de los Califas.

Glorieta Amadora, frente al supermercado.

Isla Lanzarote esquina Isla Formentera.

Avenida de América esquina Paseo de las Margaritas.

Plaza Vistalegre.

Avenida de Granada esquina Plaza de Andalucía.

Puesto de castañas junto a la avenida de República Argentina. / VÍCTOR CASTRO

Horarios y normas de los puestos de castañas de Córdoba

La venta de estos productos podrá realizarse de lunes a domingo entre las 9.30 y las 22.30 horas, respetando los descansos laborales. No se puede cambiar el horario ni la ubicación sin autorización municipal.

Entre las obligaciones de los vendedores destacan el vender exclusivamente los productos autorizados, mantener visible la lista de precios y el anuncio de hojas de reclamaciones y tener copia de la autorización y del seguro de responsabilidad civil. Además, no se pueden utilizar altavoces ni equipos de amplificación para promocionar los productos, hay que mantener limpio el espacio y realizar una limpieza exhaustiva en un radio de cinco metros alrededor del puesto al término de cada jornada y disponer de papeleras y separar correctamente los residuos para su reciclaje. No se podrá ampliar el espacio autorizado con toldos, expositores u otros elementos y no se puede perforar el pavimento para fijar las instalaciones.

Un hombre compra castañas en un puesto. / VÍCTOR CASTRO

Renovación para la próxima temporada

Las autorizaciones tienen vigencia para las temporadas de 2026 y 2027, pero los titulares deben acreditar cada año que siguen cumpliendo las condiciones. Para mantenerlas en 2027 deberán presentar la documentación antes del 20 de julio de 2027.

La falta de acreditación dentro de plazo supone la revocación de la autorización. La plaza podrá entonces ofrecerse a los suplentes del procedimiento de adjudicación o volver a ofertarse.