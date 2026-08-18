Cultura ecuestre
Córdoba acerca Caballerizas Reales a los vecinos de las barriadas periféricas desde el 25 de agosto
Santa Cruz, Cerro Muriano y Alcolea abrirán la quinta edición de estas visitas, mientras que Trassierra, El Higuerón y Villarrubia tendrán su turno el 1 de septiembre
Caballerizas Reales volverá a abrir sus puertas a los vecinos de las barriadas periféricas de Córdoba. La quinta edición de estas visitas comenzará el próximo 25 de agosto a las 21.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba. La iniciativa forma parte del convenio entre la delegación de Fiestas y Tradiciones y Córdoba Ecuestre para acercar el espectáculo ecuestre a estos núcleos de población.
El Ayuntamiento habilitará autobuses para facilitar los desplazamientos, con dos vehículos para las barriadas de mayor tamaño y uno para las más pequeñas. Los interesados deberán reservar plaza en los centros cívicos o centros de participación activa, ya que son limitadas y se concederán por orden de llegada.
También será posible acudir a Caballerizas Reales por medios propios hasta completar el aforo. En ese caso, los asistentes tendrán que identificar la barriada de la que proceden y el acceso estará sujeto a consulta con los delegados de Alcaldía.
Dos fechas para seis barriadas de Córdoba
La primera visita, el 25 de agosto, estará destinada a los vecinos de Santa Cruz, Cerro Muriano y Alcolea. Una semana después, el 1 de septiembre, y con el mismo horario de las 21.00 horas, será el turno de Trassierra, El Higuerón y Villarrubia.
Quinta edición de la iniciativa
Esta actividad comenzó en 2021, tras la pandemia, y alcanza ahora su quinta edición. El Consistorio ha destacado la respuesta registrada durante los últimos años como muestra del interés ciudadano por el espectáculo de Córdoba Ecuestre.
La ubicación de las paradas de los autobuses puede consultarse en los centros cívicos de cada barriada y en el cartel informativo de la actividad. La iniciativa busca así facilitar que los vecinos de la periferia disfruten de uno de los espacios y espectáculos más singulares de Córdoba.
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