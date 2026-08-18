Córdoba tiene más de 300 espacios comerciales en alquiler de entre 400 y 8.000 euros

Córdoba tiene actualmente más de 300 locales comerciales que se anuncian para alquiler distribuidos por toda la ciudad. Los precios son muy dispares y van desde los 400 euros a los 8.000 en función de distintas variables. A la hora de fijar el precio de un local, se tiene en cuenta no solo la ubicación (calle, tráfico peatonal y visibilidad), sino el tamaño y el estado del inmueble. También influyen los gastos adicionales como impuestos (IBI) y la necesidad de reformas.

En torno al 20% de los locales que se alquilan se encuentran en la zona del centro, donde se anuncian negocios ya montados en las calles Historiador Díaz del Moral (antes restaurante), Morería (antes tienda de novias), Cruz Conde (antes zapatería), Conde de Cárdenas (empanadillas argentinas), Claudio Marcelo (antes salón de juego) por precios que oscilan entre los 3.500 y los 6.000 euros mensuales. En la zona del casco histórico, la oferta es menor aunque se pueden encontrar locales de distinto rango, desde el alquiler de un conocido restaurante de la calle San Fernando, que se ofrece por 3.500 euros sin traspaso a un pequeño bar de 25 metros en la calle Alfayatas por 500 euros.

Local cerrado en la calle Cruz Conde. / Víctor Castro

Después del centro y casco histórico, áreas comerciales como Santa Rosa, La Viñuela y Ciudad Jardín son las que tienen más locales disponibles en alquiler para instalar un negocio, junto a Noreña-Figueroa y el entorno de Poniente-Zoco. En barrios como Levante, Cañero o Sector Sur el número de anuncios cae sustancialmente, igual que los precios. En el rango de precios más bajo se pueden encontrar locales de entre 30 y 40 metros diáfanos y montados en Ciudad Jardín, en la zona del Hesperia o en el Centro de Negocio Azahares. El 10% de los anuncios superan los 3.000 euros de alquiler.

Sobre la evolución de los precios del alquiler de locales comerciales, el último informe de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierte de la escalada que se ha producido en los últimos cinco años, "con incrementos acumulados de entre el 25% y el 35%", lo que está propiciando la expulsión de comercios en el centro urbano. Dicho informe sitúa el precio medio de un local de 80 metros en una de las principales calles comerciales entre 900 y 1.600 euros al mes, "lo que supone entre el 35% y el 45% de los costes directos para un pequeño negocio".