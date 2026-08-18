Control de accesos y mucho más: Mercacórdoba licita el servicio de auxiliares que atenderán los mercados municipales y su centro logístico

El Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Córdoba Mercacórdoba SAtiene abierto el proceso de licitación para contratar el servicio de auxiliares de su centro logístico y de los mercados municipales de Ciudad Jardín, Corredera, Marrubial y Sector Sur. Con un presupuesto base de 330.750,23 euros para un año prorrogable otro año. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 14 de septiembre. La adjudicataria tendrá que aportar el personal auxiliar encargado del control de accesos y de otras tareas operativas.

Centro logístico

En el centro logístico, las funciones van más allá de una simple conserjería. Los auxiliares tendrán que gestionar el acceso de personas, mercancías y vehículos; cobrar tarifas por entrada de vehículos, pesadas, aparcamiento o situado de productores; realizar arqueos de caja; atender la báscula pública; registrar mercancías; gestionar el aparcamiento; atender llamadas y visitas; recibir reclamaciones e incidencias y controlar llaves. También deberán manejar carretillas elevadoras para mover contenedores, palés u otros elementos que dificulten el tránsito.

Mercados municipales

En los mercados municipales, las labores incluyen la apertura y cierre de las instalaciones, el encendido y apagado del alumbrado, el control de accesos fuera del horario de venta, la puesta en marcha de la climatización, la vigilancia visual del estado de las instalaciones y la comunicación de incidencias. Asimismo, se contempla el control de las temperaturas de las cámaras frigoríficas y, en el Mercado de la Corredera, la subida y bajada de los bolardos de acceso para facilitar la carga y descarga. Los auxiliares deberán estar presentes durante los días hábiles de venta entre las 6.15 y 6.30 horas hasta las 14.00 o 14.30 horas según el horario de cada mercado.

Imagen de archivo de uno de los mercados municipales de Córdoba. / Ramón Azañón

Requisitos para trabajar como auxiliar

El pliego de condiciones establece que los auxiliares del centro logístico deberán tener al menos Graduado Escolar, ESO o equivalente, conocimientos básicos de hojas de cálculo, procesadores de texto y correo electrónico y nociones elementales sobre los nombres de frutas, hortalizas, pescados y mariscos que se comercializan habitualmente. Además, tendrán que disponer de certificación para manejar carretillas elevadoras y conocer la normativa de protección de datos y el funcionamiento y los servicios recogidos en la web de Mercacórdoba. En los mercados municipales, tendrán que conocer la Ordenanza de Funcionamiento de los Mercados Minoristas de Abastos de Córdoba y la normativa de protección de datos.

Mercacórdoba podrá exigir el cambio de un trabajador en 72 horas

Según el pliego de condiciones, la empresa adjudicataria deberá comunicar previamente la plantilla destinada al contrato, incluida la experiencia profesional de los trabajadores. Los cambios o nuevas incorporaciones deberán contar con la aprobación expresa de Mercacórdoba y el nuevo personal tendrá que recibir formación antes de comenzar a prestar el servicio. Mercacórdoba podrá además exigir la sustitución temporal o definitiva de cualquier trabajador cuya prestación considere inadecuada o cuya capacitación estime insuficiente, con un plazo máximo de 72 horas dependiendo de la gravedad. También podrá pedir que determinados turnos o instalaciones sean atendidos por auxiliares concretos en función de la calidad de su trabajo. En los mercados, además, se establece un sistema de rotación mensual: cada auxiliar permanecerá durante todo un mes natural en el mismo mercado y posteriormente irá rotando por los restantes, salvo ausencias o permisos. Según la convocatoria, Mercacórdoba tiene previsto cambiar el sistema de control de accesos del centro logístico y señala que la implantación de ese nuevo sistema podrá obligar a revisar y modificar las funciones que realizan los auxiliares y su forma de ejecución.