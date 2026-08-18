El calor cambia el ritmo, pero no frena el deporte en Córdoba

Hacer deporte al aire libre en Córdoba durante los meses de verano no es tarea fácil. Sin embargo, existen determinadas zonas y pequeñas modificaciones en las rutinas que hacen que practicar ejercicio bajo las altas temperaturas sea más llevadero, especialmente para quienes prescindir de la actividad física fuera de gimnasios y centros de entrenamiento personal no es una opción.

No lo es, al menos, para Isabel Rodríguez, vecina del Campo de la Verdad, pero natural de Peñarroya-Pueblonuevo, que no está dispuesta a renunciar al running ni siquiera en agosto. "Mi rutina de entrenamiento durante los meses de verano en Córdoba es, básicamente, la que me marca mi entrenador. Por lo general, salgo a correr entre tres y cuatro días a la semana", apunta Rodríguez.

A sus 51 años, la cordobesa insiste en que el tiempo y la distancia dependen de lo que dicte su entrenador, ya que combina sesiones de aproximadamente una hora con entrenamientos de series y cambios de ritmo. "Intento elegir siempre las primeras horas de la mañana y, si veo que va a hacer demasiado calor, procuro escoger parques y espacios con árboles y evitar los espacios que apenas tienen vegetación o en los que da el sol durante prácticamente todo el recorrido" como, por ejemplo, El Vial, indica Rodríguez.

Varios jóvenes practican calistenia a última hora de la tarde. / Víctor Castro

En los últimos meses estivales, Isabel ha sido una de esas rara avis que ha priorizado el deporte de exteriores inscribiéndose, además, en la Vuelta al Aneto, una carrera que discurre por todo tipo de terreno y se celebra en el pirineo aragonés en julio. Para su preparación, ha tenido que seguir las pautas de su entrenador e ir alternando diferentes lugares de la ciudad. "Si me tocaba series en cuesta, utilizaba la cuesta que hay en el Zoco o me desplazaba hasta la zona del Brillante para subir por la avenida. Si el entrenamiento estaba más enfocado a correr en llano, solía hacerlo por la zona de la Ribera", apunta.

Fiebre del runnning

Este furor por la app Strava es un fenómeno que, en el último año, se ha visto crecer especialmente entre los más jóvenes. Pero, lejos de ser una simple moda, el running se ha convertido en un estilo de vida para cada vez más personas en Córdoba, que mantienen sus zapatillas en marcha incluso durante el mes de agosto.

Para Sergio González, profesional del entrenamiento personal de 27 años, esta actividad también se ha convertido en una parte fundamental de su rutina. "Lo que más practico al aire libre es correr, aunque es verdad que durante el verano he modificado un poco mis horarios. Antes solía entrenar entre las 12.00 y las 13.00, pero actualmente no es viable. Exceptuando eso, tampoco ha cambiado mucho mi forma de entrenar. Al final, si estás acostumbrado, tampoco es algo que cueste muchísimo más", relata.

Sergio también suele rescatar las primeras horas del día o los últimos rayos de luz para sumergirse en su rutina de entrenamiento exterior. "En Córdoba hay varias zonas que son perfectas si se busca hacer deporte al aire libre, como el circuito del parque del Colacao o incluso la zona del Patriarca", comenta.

Un hombre practicando deporte al aire libre en un parque de Córdoba. / Víctor Castro

Asimismo, el joven entrenador recomienda también encontrar huecos clave para realizar alguna "excursión de senderismo, por ejemplo, a los Baños de Popea, buscando que la actividad tenga, además, una recompensa final, como poder bañarse allí". Este tipo de actividades resultan de lo más atractivas y dinámicas para quienes buscan planes deportivos en una ciudad como Córdoba, en la que el termómetro rara vez da tregua.

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No obstante, es conveniente seguir de cerca una serie de recomendaciones previas antes de salir a entrenar, sobre todo en determinados grupos. "Con cierta edad no recomendaría realizar ejercicio físico demasiado intenso al aire libre en estos meses". "No buscamos que el entrenamiento sea excesivamente duro, sino que nos mantengamos activos y, al final, que nos movamos, que es lo más importante", concluye.