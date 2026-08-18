Las bibliotecas de Córdoba estabilizan sus usuarios, pero sin llegar al récord: "Mantenernos frente a tantos estímulos es una victoria"

Las bibliotecas públicas de Córdoba superaron los 1.238.000 visitantes el pasado año, una cifra muy similar a la de 2024 y que confirma la recuperación de estos espacios tras la pandemia, aunque todavía se mantiene lejos de los datos de 2016, cuando se alcanzó el máximo histórico.

Así lo refleja la Estadística de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, que señala que por estos espacios de la capital y la provincia pasaron en 2025 un total de 1.238.982 personas, apenas 960 menos que un año antes, pero 270.074 más que en 2023. Unos datos que reflejan la consolidación de esta oferta pública tras la abrupta caída provocada por la pandemia de coronavirus.

Cuenta cuentos para niños en la biblioteca Antonio Gala / Víctor Castro

En 2020, por ejemplo, las bibliotecas públicas cordobesas recibieron únicamente 481.379 visitas. Si los datos actuales se comparan con los de antes del covid, apenas se observan diferencias. En 2019 pasaron por estos espacios 1.242.538 personas, solo un 0,3% más que en 2025. No obstante, las cifras del pasado año todavía se encuentran lejos del récord registrado en 2016, cuando se contabilizaron 1.366.094 visitas, un 10,7% más que en 2025.

Rafael Ruiz, director de la Red de Bibliotecas de Córdoba, señala que estos datos "hay que mirarlos a largo plazo" y que la tendencia en las bibliotecas antes de la pandemia "ya era de plena estabilización" e incluso con una ligera bajada. Por ello, cree que estos datos reflejan una situación ya palpable hace casi una década. No obstante, Ruiz es optimista al asegurar que "mantenernos frente a la cantidad de estímulos que hay es una victoria".

Dos bibliotecas menos

La provincia cuenta actualmente con 87 bibliotecas distribuidas en 70 municipios, lo que supone dos espacios y dos localidades menos que el año anterior. Aun así, Córdoba se mantiene entre las provincias con mejor cobertura, con una biblioteca por cada 8.887 habitantes, frente a los 11.342 de media en Andalucía. Además, la Junta señala que la red alcanza al 99,03% de la población cordobesa, el segundo mejor porcentaje de Andalucía, solo por detrás de Cádiz, con un 99,58%.

Rafael Ruiz, director de la Biblioteca Municipal / A.J. GONZÁLEZ

Los datos publicados por la Junta de Andalucía muestran también que Córdoba continúa siendo la provincia con mayor porcentaje de población inscrita en la red de bibliotecas, con un 36,72%, por delante de Granada, que ocupa la segunda posición con un 35,44%, y muy por encima de la media autonómica, situada en el 32,04%. En este sentido, la institución autonómica detalla que el 68,06% de las personas inscritas son adultas y el 31,94%, menores. Por sexo, las mujeres representan la mayoría, con un 54,84%. Precisamente, es en los jóvenes donde, según explica Ruiz, se están depositando los esfuerzos de las bibliotecas: "El público joven o adultos en edades más tempranas es el que menos acude a las bibliotecas". En este sentido, se trabaja en propuestas que puedan resultar atractivas para este sector, como clubes de lectura juvenil, además de talleres de escritura pensados en ellos.

Suben los inscritos, bajan los préstamos

En 2025 Córdoba contaba con 283.932 personas usuarias inscritas en las bibliotecas públicas, 9.467 más que el año anterior y un máximo histórico de la serie.

El público joven es el que menos hace uso de las bibliotecas. / A. J. González

En cuanto a los préstamos, se realizaron un total de 308.061 en Córdoba. De ellos, el 94,9% —293.457— correspondieron a libros, seguidos de los documentos videográficos, con un 2,6%, y los documentos electrónicos, con un 1,2%. En este apartado, la estadística sí muestra un retroceso, ya que en 2025 se registraron 13.208 préstamos menos que en 2024, lo que supone una caída del 4,1%.

Noticias relacionadas

Por el contrario, las actividades culturales presenciales aumentaron el pasado año, al pasar de 5.415 a 5.875, marcando un nuevo récord en la serie histórica y reflejando un crecimiento del 8,5%. Las más numerosas fueron los clubes de lectura, con 1.859 actividades, seguidos de los cuentacuentos, con 982, y los cursos y talleres, con 857. Para Ruiz, buena parte del futuro de la red pasa por la potenciación de las actividades de la biblioteca a fin de reivindicarse como "un espacio de socialización y conexión" donde "tejer lazos" al calor de una afición compartida por la lectura. "Por ahí pasa buena parte de nuestro futuro", sentencia.