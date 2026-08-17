La vegetación del Guadalquivir se ha disparado tras las riadas de principios de año y el Ayuntamiento prepara una limpieza de las márgenes del río a su paso por la ciudad. Por otra parte, la incubadora Córdoba Biotech, impulsada por el Ayuntamiento a través del Imdeec, afronta una nueva fase de crecimiento con la construcción de un segundo edificio que supondrá una inversión de 4,5 millones de euros. Por último, analizamos el estreno del Córdoba CF y la nueva versión vista en la derrota ante el Burgos en un encuentro que volvió a poner sobre la mesa las dudas defensivas del conjunto blanquiverde.

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