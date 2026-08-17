Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ampliación de Córdoba BiotechFrancisco Puerta, sobre el avispón orientalPersonas sin hogar realojadasVinagre con naranjas de la Mezquita-CatedralCCF tras la derrota en BurgosCarmen, realojada: "He vuelto a nacer"Calor en Córdoba antes de la DANARestauración Triunfo de San RafaelEl Ayuntamiento busca préstamosDesbroce de carreterasHistórico restaurante cambia de chefSOS Cines de veranoMuseo de Medina AzaharaAlbares crisis de CeutaMineríaExcursiones a la playaEncuentran desaparecida en Benamejí
instagramlinkedin

La actualidad del lunes 17 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El crecimiento de la vegetación del Guadalquivir tras las riadas, la ampliación de Córdoba Biotech y el análisis de la nueva versión del Córdoba CF marcan la agenda de la tarde en este inicio de semana

La vegetación toma el Puente Romano

La vegetación toma el Puente Romano

Víctor Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

La vegetación del Guadalquivir se ha disparado tras las riadas de principios de año y el Ayuntamiento prepara una limpieza de las márgenes del río a su paso por la ciudad. Por otra parte, la incubadora Córdoba Biotech, impulsada por el Ayuntamiento a través del Imdeec, afronta una nueva fase de crecimiento con la construcción de un segundo edificio que supondrá una inversión de 4,5 millones de euros. Por último, analizamos el estreno del Córdoba CF y la nueva versión vista en la derrota ante el Burgos en un encuentro que volvió a poner sobre la mesa las dudas defensivas del conjunto blanquiverde.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

España

Noticias relacionadas

Sociedad

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
  2. Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
  3. Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
  4. Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia
  5. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  6. Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
  7. Conflicto por la propiedad de una vivienda en Alcolea: 'Nosotros no somos ocupas, solo queremos que se cumpla el contrato que firmamos
  8. Aumentan la demanda y los autobuses para las excursiones de un día a la playa desde Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Una 'selva' bajo el Puente Romano: la vegetación del Guadalquivir se dispara tras las riadas y el Ayuntamiento prepara una limpieza

La Junta busca empresa para desbrozar y controlar la vegetación de las carreteras autonómicas de Córdoba

La Junta busca empresa para desbrozar y controlar la vegetación de las carreteras autonómicas de Córdoba

El policía de Montilla (Córdoba) que trabaja en Colombia tras el terremoto: "El operativo consiguió sacar a dos personas con vida"

La incubadora Córdoba Biotech sumará un nuevo edificio el año que viene con una inversión de 4,5 millones de euros

Los contratos en el comercio de Córdoba crecen un 9% en el primer semestre hasta superar los 10.000 nuevos

Los contratos en el comercio de Córdoba crecen un 9% en el primer semestre hasta superar los 10.000 nuevos

Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer "una nueva propuesta gastronómica"

Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer "una nueva propuesta gastronómica"

Vinagre con naranjas amargas: el sabor del Patio de los Naranjos sale a la venta en otoño

Vinagre con naranjas amargas: el sabor del Patio de los Naranjos sale a la venta en otoño
Tracking Pixel Contents