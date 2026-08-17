La actualidad del lunes 17 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El crecimiento de la vegetación del Guadalquivir tras las riadas, la ampliación de Córdoba Biotech y el análisis de la nueva versión del Córdoba CF marcan la agenda de la tarde en este inicio de semana
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La vegetación del Guadalquivir se ha disparado tras las riadas de principios de año y el Ayuntamiento prepara una limpieza de las márgenes del río a su paso por la ciudad. Por otra parte, la incubadora Córdoba Biotech, impulsada por el Ayuntamiento a través del Imdeec, afronta una nueva fase de crecimiento con la construcción de un segundo edificio que supondrá una inversión de 4,5 millones de euros. Por último, analizamos el estreno del Córdoba CF y la nueva versión vista en la derrota ante el Burgos en un encuentro que volvió a poner sobre la mesa las dudas defensivas del conjunto blanquiverde.
- Una 'selva' bajo el Puente Romano: la vegetación del Guadalquivir se dispara tras las riadas y el Ayuntamiento prepara una limpieza
- La incubadora Córdoba Biotech sumará un nuevo edificio el año que viene con una inversión de 4,5 millones de euros
- Entre el Córdoba CF del ayer y el que quiere ser mañana: los apuntes del debut en Burgos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
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Deportes
Andalucía
- Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 reforzarán la política de vivienda y profundizarán en las bajadas de impuestos
España
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Sociedad
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