La actualidad del lunes 17 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La derrota del Córdoba CF frente al Burgos en el inicio de Liga, la labor de la Unidad Social Móvil con las personas sin hogar y las previsiones del zoólogo Francisco Puerta sobre la evolución del avispón oriental en la ciudad abren la crónica de la semana
El Córdoba CF volvió a quedarse a las puertas de un estreno feliz. El renovado bloque blanquiverde saldó su estreno del curso 2026-2027 con una derrota tras un alocado encuentro frente al Burgos en el que los antiguos errores le jugaron una mala pasada. Por otra parte, la Unidad Social Móvil del Ayuntamiento de Córdoba trabaja cada día de manera silenciosa para buscar un techo a las personas que duermen en las calles la ciudad. Solo en los últimos cinco años ha rescatado del sinhogarismo a 248 personas ofreciéndoles distintas alternativas. Por último, el avispón oriental gana terreno en Córdoba y los nidos de este insecto, lejos de desaparecer, podrían ir en aumento. Así lo ha explicado el zoólogo Francisco Puerta que habla, en una entrevista a Diario Córdoba, de esta especie invasora.
- El nuevo Córdoba CF arranca con viejos errores y una derrota sobre la bocina en Burgos
- La Unidad Social Móvil del Ayuntamiento rescata de la calle en Córdoba a 248 personas sin hogar en 5 años
- Francisco Puerta, zoólogo: "El avispón oriental no se va a ir de Córdoba y probablemente sea un problema cada vez mayor"
Además, destacamos estas otras noticias:
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Campo
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