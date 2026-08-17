Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Córdoba CFEntrevista Iván AniaExcursiones a la playaDesaparecida en BenamejíEl tiempoEscapadas de ida y vueltaHistoria | Custodio San RafaelPueblo desconocidoFátima OuhaddouMotocicletasTablaos flamencosTuristas en agostoPueblo que sedujo a los francesesVirgen de AcáFestum AlmedinillaCampo de concentración
instagramlinkedin

La actualidad del lunes 17 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La derrota del Córdoba CF frente al Burgos en el inicio de Liga, la labor de la Unidad Social Móvil con las personas sin hogar y las previsiones del zoólogo Francisco Puerta sobre la evolución del avispón oriental en la ciudad abren la crónica de la semana

Rubén Alves se lamenta tras uno de los goles del Burgos en El Plantío.

Rubén Alves se lamenta tras uno de los goles del Burgos en El Plantío. / LOF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El Córdoba CF volvió a quedarse a las puertas de un estreno feliz. El renovado bloque blanquiverde saldó su estreno del curso 2026-2027 con una derrota tras un alocado encuentro frente al Burgos en el que los antiguos errores le jugaron una mala pasada. Por otra parte, la Unidad Social Móvil del Ayuntamiento de Córdoba trabaja cada día de manera silenciosa para buscar un techo a las personas que duermen en las calles la ciudad. Solo en los últimos cinco años ha rescatado del sinhogarismo a 248 personas ofreciéndoles distintas alternativas. Por último, el avispón oriental gana terreno en Córdoba y los nidos de este insecto, lejos de desaparecer, podrían ir en aumento. Así lo ha explicado el zoólogo Francisco Puerta que habla, en una entrevista a Diario Córdoba, de esta especie invasora.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Deportes

Andalucía

Noticias relacionadas

España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
  2. Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
  3. Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
  4. La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
  5. Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
  6. Conflicto por la propiedad de una vivienda en Alcolea: 'Nosotros no somos ocupas, solo queremos que se cumpla el contrato que firmamos
  7. Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
  8. El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 17 de agosto de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 17 de agosto de 2026

La Unidad Social Móvil del Ayuntamiento rescata de la calle en Córdoba a 248 personas sin hogar en 5 años

Francisco Puerta, zoólogo: "El avispón oriental no se va a ir y probablemente sea un problema cada vez mayor"

Francisco Puerta, zoólogo: "El avispón oriental no se va a ir y probablemente sea un problema cada vez mayor"

Vinagre con naranjas amargas: el sabor del Patio de los Naranjos sale a la venta en otoño

Vinagre con naranjas amargas: el sabor del Patio de los Naranjos sale a la venta en otoño

Carmen, realojada por la USM en Córdoba: «Huí de mi casa y aquí he vuelto a nacer y he encontrado el amor de mi vida»

Francisco, persona sin hogar realojada por la USM en Córdoba: "Tu peor enemigo eres tú mismo"

Francisco, persona sin hogar realojada por la USM en Córdoba: "Tu peor enemigo eres tú mismo"

Gonzalo, persona realojada por la USM en Córdoba: «Estuve en la calle casi un mes, en Guinea mi familia no sabe lo que he vivido»

Gonzalo, persona realojada por la USM en Córdoba: «Estuve en la calle casi un mes, en Guinea mi familia no sabe lo que he vivido»
Tracking Pixel Contents