El Córdoba CF volvió a quedarse a las puertas de un estreno feliz. El renovado bloque blanquiverde saldó su estreno del curso 2026-2027 con una derrota tras un alocado encuentro frente al Burgos en el que los antiguos errores le jugaron una mala pasada. Por otra parte, la Unidad Social Móvil del Ayuntamiento de Córdoba trabaja cada día de manera silenciosa para buscar un techo a las personas que duermen en las calles la ciudad. Solo en los últimos cinco años ha rescatado del sinhogarismo a 248 personas ofreciéndoles distintas alternativas. Por último, el avispón oriental gana terreno en Córdoba y los nidos de este insecto, lejos de desaparecer, podrían ir en aumento. Así lo ha explicado el zoólogo Francisco Puerta que habla, en una entrevista a Diario Córdoba, de esta especie invasora.

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