Los taxistas envían su "cariño" a los pacientes de diálisis a los que dejarán de acompañar después de 30 años

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) ha confirmado que "el próximo 31 de agosto será el último día en el que los taxis de Córdoba realicen servicios de traslado de pacientes a los centros de diálisis, poniendo así fin a una labor que se ha desarrollado durante más de 30 años" y, por ello, han querido enviar su "respeto y cariño" a dichos pacientes.

En este sentido y según ha informado Autacor en una nota remitida a Europa Press, los taxistas han querido expresar su "más sincero agradecimiento a todos los pacientes que, durante todos estos años", les han "permitido compartir camino con ellos en sus desplazamientos de ida y vuelta a los centros de diálisis a recibir su tratamiento".

A juicio de los taxistas "han sido mucho más que trayectos", pues han "creado vínculos y recuerdos imborrables", hasta el punto de que, para los profesionales del taxi, "ha sido un verdadero placer acompañarlos, formar parte de su día a día y estar a su lado en esos momentos que, sin duda, permanecerán en el recuerdo de muchos profesionales del sector".

También han querido los taxistas "agradecer especialmente la confianza depositada" en su colectivo "durante todo este tiempo para desarrollar una labor tan importante y sensible", si bien, "tras más de tres décadas prestando este servicio, el próximo 31 de agosto se cerrará una etapa muy significativa para el taxi de Córdoba".

Desde Autacor han querido despedir esa etapa trasladando su "reconocimiento, respeto y cariño a todos los pacientes y a sus familias", agradeciéndoles el que les hayan dejado acompañarles "durante todos estos años. Ha sido un honor y un placer" estar a su lado.

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De esta forma, a partir del próximo 1 de septiembre y por decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que determinó no prorrogar el convenio con los taxistas para el traslado de los pacientes de diálisis de la provincia, serán ambulancias no medicalizadas las que trasladen los pacientes en la provincia.