SOS Cines de Verano pide investigar si la renuncia municipal a comprar estos espacios causó un perjuicio al Ayuntamiento de Córdoba

La Coordinadora SOS Cines de Verano ha presentado este lunes un recurso de reposición contra el decreto de Alcaldía del 22 de julio que inadmitió la comunicación del propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia sobre la transmisión de los inmuebles de los cines de verano. La plataforma solicita que se declare nulo el procedimiento seguido por el Ayuntamiento en relación con la renuncia a sus derechos de tanteo y retracto sobre los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias y solicita que se abra un expediente informativo para comprobar si las decisiones adoptadas han podido causar un perjuicio económico a la Hacienda municipal para, en su caso, depurar responsabilidades.

El escrito ubica el conflicto en relación con el contrato de alquiler de los tres cines por parte del Ayuntamiento para la realización de actividades culturales entre 2024 y 2026, por un importe total de 99.220 euros. Ese alquiler daría al Consistorio el derecho de tanteo en caso de venta de los inmuebles, al ser inquilino de los mismos.

Concentración por los cines de verano en el cine Fuenseca. / Víctor Castro

A partir de ahí, recuerda que en ese tiempo se han producido tres ofrecimientos de compra de los cines, el primero en febrero de 2025, cuando la propiedad comunicó un preacuerdo para vender los tres inmuebles por 400.000 euros y en el que, según la coordinadora, "el alcalde renunció a ejercer el derecho de adquisición alegando falta de rentabilidad social". El siguiente fue en 28 de enero de 2026, cuando se comunicó un nuevo preacuerdo de venta por 300.000 euros a otro comprador y "que también fue rechazado por el alcalde al considerar más conveniente esa opción para el interés público y la rentabilidad social". El tercero tuvo lugar el pasado 13 de julio y en este caso, el Ayuntamiento, en lugar de pronunciarse sobre si se interesaba o no por los inmuebles, inadmitió la comunicación por cuestiones formales relacionadas con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Argumentos en contra de SOS Cines de Verano

En este contexto, la Coordinadora argumenta que las decisiones sobre la adquisición de estos inmuebles "no corresponden al alcalde, sino a la Junta de Gobierno Local", por tratarse Córdoba de un municipio de gran población y afectar la cuestión a la adquisición y gestión del patrimonio municipal. Sostiene el recurso la tesis de que en base a esto, tanto el decreto de julio como las renuncias anteriores podrían ser nulas de pleno derecho por haber sido adoptadas por un órgano incompetente. También mantiene que el Ayuntamiento decidió no comprar los cines "sin una valoración previa de los inmuebles ni de informes técnicos, económicos y jurídicos suficientes". En esta línea, señala la contradicción de las respuestas municipales, ya que en las dos primeras se pronuncia sobre la compra y dice que no le interesa y en la última inadmite por un impedimento jurídico que no se aplicó las veces anteriores.

Por último, para la coordinadora, el Ayuntamiento tiene derecho de tanteo como arrendatario de los cines conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos y señala que "este elemento no se tiene en cuenta en su última comunicación, al centrar toda la argumentación municipal en la ley de patrimonio".