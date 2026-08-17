Una 'selva' bajo el Puente Romano: la vegetación del Guadalquivir se dispara tras las riadas y el Ayuntamiento prepara una limpieza

Pocos serán los cordobeses que no conserven en su memoria las imágenes que mostraban el río Guadalquivir a principios de este año desbordado a su paso por la ciudad. Los temporales elevaron el nivel del río hasta cifras récord e incluso obligaron a cerrar el paso peatonal por el Puente Romano, una imagen nunca vista. El agua, tras unas intensas lluvias que desbordaron el caudal en varios puntos de la provincia, volvió a tomar el entorno de la Torre de la Calahorra, dejando a la vista una enorme masa de agua que fue durante días una de las principales atracciones de los habitantes de esta ciudad.

Cuando lo peor del temporal pasó, llegaron otro tipo de imágenes. Todo el lodo y los restos que arrastaba el río Guadalquivir empezaron a quedarse varados en sus márgenes. El Balcón del Guadalquivir o la ya citada Torre de la Calahorra pasaron de estar inundados a estar sepultados, en gran parte, bajo toneladas de limo. La empresa municipal de limpieza y saneamientos de Córdoba, Sadeco, se afanó en retirar gran parte de ese barro, sobre todo el acumulado en zonas de estancia peatonal, como la parte baja de la Calahorra o el parque infantil del Balcón del Guadalquivir.

Sin embargo, los sedimentos eran tan numerosos que la limpieza en muchos puntos se hizo prácticamente imposible. El lodo y el limo acumulados en los laterales del río, cuando el caudal ya empezó a recuperar su imagen habitual, muestran ahora una imagen verde: las especies vegetales han aflorado en espacios donde antes no existían, multiplicando la presencia de plantas en un río ya de por sí muy abundante en este sentido.

La vegetación toma el Puente Romano / Víctor Castro

Pasarela bajo el Puente Romano

Una de las imágenes más llamativas que puede observarse ahora mismo es que las plantas y especies vegetales han tomado prácticamente la pasarela peatonal que cruza bajo el Puente Romano en el extremo que pega a la parte sur. Lo que normalmente era un pequeño paseo de madera al lado del río, ya fuera algo más subido de caudal o más bajo, ahora es casi una selva donde abundan distintas especies de plantas. Es más, no es raro ver a algún que otro cordobés tomando fotos del espacio.

La pasarela bajo el Puente Romano, cubierta de vegetación. / VÍCTOR CASTRO

Dos de los ojos del puente, casi cubiertos

De la misma forma que esa vegetación ha tomado, casi, la pasarela peatonal que hay bajo el puente, también ha supuesto que prácticamente estén cegados dos de los ojos del puente, los que están al extremo sur de la estructura (por el que pasa la propia pasarela y el siguiente).

El Ayuntamiento limpiará la zona

En la gestión del río Guadalquivir a su paso por la ciudad intervienen tres administraciones: el Ayuntamiento de Córdoba (encargado de la limpieza, principalmente en los márgenes), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía (para garantizar la protección del Monumento Natural de los Sotos de la Albolafia). Preguntadas por este periódico, fuentes del Ayuntamiento confirman que ya se prepara una actuación en la zona tomada por el limo, aunque no terminan de concretar los pasos que se darán ni la limpieza concreta que se acometerá.

Vista de la vegetación que ha aflorado, desde el Puente Romano. / VÍCTOR CASTRO

La nueva vegetación que ha nacido en el barro hay que quitarla

Por su parte, desde la Junta de Andalucía confirman que el Ayuntamiento cordobés cuenta con un proyecto de limpieza del río que está, además, acordado ya con la CHG y que cuenta con la necesaria autorización de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. En este punto, las fuentes consultadas insisten en que, aunque lo vaya a ejecutar el Ayuntamiento, tiene que ser con consentimiento de la Junta, pero las labores son estrictamente municipales.

Por otro lado, en cuanto a esa nueva vegetación que ha nacido del lodo acumulado, no habrá que protegerla ni se considera que está dentro de los Sotos de la Albolafia. Es decir, las nuevas especies que han brotado no tienen ningún tipo de protección y, por lo tanto, se podrán arrancar sin problema. Es más, desde el Gobierno andaluz señalan, sobre dichas plantas, que "se pueden y se deben quitar".