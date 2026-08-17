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Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 17 de agosto de 2026

‘Historia y memoria con nombre de mujer’

‘Historia y memoria con nombre de mujer’ / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda del Marrubial, s/n.

De 08.30 a 14.30 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Plaza de Don Gome, 2.

De 09.00 a 15.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura. 

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

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