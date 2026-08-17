Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 17 de agosto de 2026
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’
La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
Exposición
Continúa ‘Alma de Córdoba’
La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la Casa Natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.
CÓRDOBA. Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
De 09.00 a 15.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja, quien fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
- Un terremoto de 5 grados sacude Granada, se deja sentir en Córdoba y activa la fase de emergencia en Andalucía
- Adiós a los azucarillos, hola a las botellas retornables: Córdoba afronta la entrada en vigor de la nueva normativa europea de envases
- Terremoto en Granada: estas son las 45 localidades de Córdoba donde el Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo
- La guía definitiva para observar el eclipse solar desde Córdoba: horarios, lugares, seguridad y la importancia del horizonte
- Incendio en el barrio Parque Azahara de Córdoba con 25 vecinos evacuados y tres atendidos por ansiedad e inhalación de humo: 'Gracias a Dios que no estábamos en el piso
- Conflicto por la propiedad de una vivienda en Alcolea: 'Nosotros no somos ocupas, solo queremos que se cumpla el contrato que firmamos
- Los cordobeses necesitan un sueldo de más de 1.700 euros para poder comprar un piso
- El eclipse llegará a su máximo del 96% en Córdoba a las 20.36 horas del próximo miércoles