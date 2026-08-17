Hostelería
Un histórico restaurante de Córdoba cambia de chef y renueva por completo su cocina para ofrecer "una nueva propuesta gastronómica"
Antonio Crespo García-Pantaleón comandará los fogones de Puerta Sevilla, que cerrará los lunes y los domingos por la noche
Después de 27 años de actividad prácticamente ininterrumpida, Puerta Sevilla cambia de chef y renueva por completo su cocina en busca de avanzar hacia una nueva etapa en la que ofrecerá "una nueva propuesta gastronómica".
Una nueva cocina
Durante el mes en el que el establecimiento cordobés ha permanecido cerrado este verano se ha llevado a cabo la construcción de una nueva cocina desde cero. Para ello, se han renovado las instalaciones eléctricas, de fontanería y gas, los circuitos y revestimientos, además de realizar una nueva distribución de los espacios e incorporar maquinaria profesional de última generación.
La nueva distribución permitirá, aseguran, mejorar los circuitos de trabajo, ampliar el espacio destinado al emplatado y ordenar de manera más eficiente los diferentes puestos y zonas de la cocina. Finalmente, la reforma también se ha diseñado atendiendo a criterios de sostenibilidad y eficiencia, con sistemas que permitirán optimizar el consumo energético y de agua, mejorar el uso de los equipos y del aceite y reducir las emisiones asociadas al funcionamiento de la cocina.
Y nuevo jefe de cocina
Esta renovación de la infraestructura del establecimiento se complementa con la incorporación de Antonio Crespo García-Pantaleón como nuevo jefe de cocina, que llega con el objetivo de "liderar el proceso de mejora e innovación culinaria del restaurante", destacan desde Grupo Rosales. Crespo cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector gastronómico y está especializado en gestión integral de cocinas, liderazgo de equipos y optimización de recursos.
Con las nuevas instalaciones y las ideas del nuevo chef, Puerta Sevilla se embarca en un proceso que, apuntan desde la empresa "permitirá avanzar progresivamente en la propuesta gastronómica del restaurante, apostando como siempre por productos de calidad y de temporada, una cocina saludable y una presentación cada vez más cuidada".
Cerrará dos días
Además, todo esto se complementa con un cambio en su modelo de funcionamiento para introducir una medida cada vez más presente en la hostelería, como es la de reservar más tiempo para el descanso y la conciliación de sus trabajadores. A partir de ahora cerrará el domingo por la noche y durante toda la jornada del lunes.
Así lo explican desde el propio establecimiento, señalando que este cambio de horarios permitirá "mejorar la organización de los equipos, disponer de tiempo para producción y preparación, ordenar compras y procesos", así como "trabajar en el desarrollo de nuevos platos y garantizar un adecuado mantenimiento de las instalaciones". La modificación tendrá sobre todo un gran impacto en los trabajadores, insiste la empresa.
"Grupo Rosales mantiene desde su fundación una clara apuesta por convertir a sus equipos en parte de su familia y eso se consigue ofreciendo medidas que permitan conciliar la vida laboral y la personal, además de con una política de retribuciones que se encuentra a la vanguardia del sector en Córdoba", ha insistido Alberto Rosales, director gerente del grupo. "Si nuestro equipo está feliz y a gusto, nuestra atención al cliente es la mejor", concluye.
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