Gonzalo, persona realojada por la USM en Córdoba: «Estuve en la calle casi un mes, en Guinea mi familia no sabe lo que he vivido»

Entre las personas atendidas por la Unidad Social Móvil del Ayuntamiento de Córdoba, un 30% son extranjeras. Gonzalo es de Guinea Ecuatorial y tiene 45 años. Llegó a España con un visado hace tres años en busca de trabajo. Habla tres idiomas y en su país trabajaba en un proyecto de medio ambiente como intérprete que se fue al garete cuando empezó la pandemia. Padre de tres hijas, decidió buscar en España. Antes de venir, ahorró dinero y pagó a un contacto en Córdoba que en teoría debía proporcionarle alojamiento y ayudarle a encontrar empleo, pero esa persona se esfumó cuando supo que él venía de camino. «Estuve casi un mes en la calle, dormía donde me pillaba cada día», recuerda, «en Guinea mi familia no sabe lo que he vivido».

El encargado de un bar lo vio deambular cerca de la estación y viéndolo perdido le preguntó qué le pasaba. «Cuando le conté que me habían estafado, me dijo que dejara mi maleta en el bar y que podía asearme allí», recuerda, «en Cruz Roja, le hablaron de las casas de acogida, del comedor social y del centro de ola de calor». Fue así como conoció a Eva y Toñi y cómo acabó viviendo en la Casa Municipal de Acogida.

Voluntario en el Banco de Alimentos antes de regularizar su situación

Sin documentación para poder trabajar, surgió la oportunidad de ser voluntario en el Banco de Alimentos y no lo dudó. Al cabo de un tiempo, le ofrecieron la posibilidad de contratarlo, «pero cuando fuimos a Extranjería me dijeron que tenía que llevar dos años empadronado para eso y me vine abajo». Eva lo animó a hacer cursos y a no rendirse, así que siguió como voluntario. «A los dos años pude regularizar mi situación y me contrataron», explica, «ahora que tengo mi sueldo he podido alquilar un piso».

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Además, se está preparándose el examen para el carnet de conducir. «Esta unidad es una oportunidad si la aprovechas, pero tienes que saber lo que quieres y luchar», comenta Gonzalo, «Eva es como una hermana para mí, le estoy agradecido por sus consejos y su apoyo». Su sueño ahora es «ahorrar y comprar un piso».