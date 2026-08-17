Francisco Puerta, zoólogo: "El avispón oriental no se va a ir de Córdoba y probablemente sea un problema cada vez mayor"

En el despacho de Francisco Puerta, director del Centro Andaluz de Apicultura, hay avispas y avispones, pero no imponen como sí hacen los cientos de ejemplares que se han visto este verano por toda la ciudad. Están muertas, disecadas o conservadas en formol. También hay restos de nidos, tanto del avispón oriental como del asiático, este último en forma de balón de fútbol. Ambas especies tienen una cosa en común: son invasoras. Y Puerta sabe cómo combatirlas; otra cosa es que sea más o menos complicado.

-¿Por qué hay tantos avistamientos de avispón oriental este año en Córdoba?

-Conviene distinguirlo del avispón asiático. La avispa asiática es Vespa velutina, la que entró por el norte. Este es Vespa orientalis, el avispón oriental. Ha ocurrido precisamente lo contrario con las dos especies. Vespa velutina ha llegado a Andalucía, lleva varios años y no se ha extendido. Sin embargo, Vespa orientalis ha llegado aquí y sí se ha extendido. También llegó a Valencia hace varios años y allí no se ha extendido, cuando las condiciones son muy parecidas. Para un insecto social no hay tanta diferencia entre el clima de Valencia y el de Málaga. Son climas suaves. En un sitio ha entrado y no ha prosperado y aquí ha entrado y está. No en todos los lugares genera los mismos problemas ni crece con la misma intensidad. Además, el animal se nota especialmente en sitios donde se produce una concentración de personas muy grande, sobre todo en verano, en agosto.

-Aquí en Córdoba capital ha habido muchos avistamientos, pero ¿también se ha detectado la presencia del avispón oriental en la provincia?

-Sí. Lo que pasa es que, si haces un proyecto de investigación para ver dónde está, ¿por dónde empiezas? Pues por la capital. Pero el animal no tiene barreras y vuela. Es como cuando decían que Vespa velutina no iba a llegar a Andalucía. Yo decía: «No se va a parar en la frontera». Va a seguir. Otra cosa es que le vaya bien o mal por el clima tan seco que tenemos aquí. Aunque también es verdad que tenemos un clima seco, pero en la Sierra no tanto. Básicamente, una especie llegó y hasta ahora no ha dado problemas, mientras que la otra llegó y sí los está dando. Incluso ha llegado a destruir colmenas fuertes, y eso no es fácil que lo haga un animal autóctono de aquí. Vespa orientalis, sin embargo, viene de climas desérticos. Está adaptada a la austeridad, a comer lo que sea y no necesita la humedad que necesita Vespa velutina. Es como si viniera una persona del norte de África y otra de un sitio tropical. Es más fácil que prospere en Andalucía quien está adaptado a un clima parecido.

Francisco Puerta sostiene un panel con especies de avispas presentes en la Península, incluidas las invasoras en la parte superiores. Las más grandes, abajo a la derecha, son autóctonas. / A. J. González

-¿Tendremos entonces que acostumbrarnos a su presencia?

-No se va a ir. Eso seguro. Y probablemente irá convirtiéndose en un problema cada vez mayor. La suerte es que estamos viendo venir el problema. Y otra suerte, aunque sea la desgracia de otras personas, es que hemos podido contactar con gente que ya lo ha sufrido. Hemos trabajado con un especialista griego que en Chipre ha estado en una situación similar a la que tenemos ahora mismo. Al ser una isla y tener un clima muy adecuado para el insecto, allí están combatiéndolo, sobre todo por los problemas que provoca en dos ámbitos, por orden de importancia: el turismo y la apicultura. El turismo se espanta con facilidad. Cualquiera que vaya a Málaga y se siente en un chiringuito puede encontrarse con el bicho. Eso no quiere decir que esté esperando a que vengan los turistas para picarles. No. Pero es una especie invasora y, por tanto, muy resistente.

"El turismo se espanta con facilidad. Cualquiera que vaya a Málaga y se siente en un chiringuito puede encontrarse con el bicho" Francisco Puerta — Director del Centro Andaluz de Apicultura de Córdoba

-¿Qué se está haciendo aquí para combatir al avispón oriental?

-En primer lugar, estamos haciendo un muestreo, porque tenemos que saber qué población tenemos y si va aumentando. Después hay que desarrollar mecanismos para combatir al animal. Eso no se puede hacer ni el primer año ni el segundo, pero hay cosas en las que se puede trabajar y que pueden hacerle bastante daño. Las colonias tienen que hacerse y deshacerse todos los años. Por tanto, si atacamos la colonia cuando solamente hay un individuo, es mucho más eficaz que hacerlo cuando la colonia ya está formada debajo de tierra o en un sitio poco accesible. El futuro de la investigación está en dos líneas. La primera es el muestreo. Después está lo más difícil y, a la vez, lo que sería más eficaz: conseguir atraer a la reina al principio de la primavera, cuando sale del letargo y está buscando un lugar para hacer el nido. Si consiguiéramos atraer a la reina con algún cebo en ese momento, tendríamos muchísimo ganado.

-Pero eso será complicado.

-Va a ser muy complicado. Por eso, el plan B en el que hay que trabajar es cómo detectar los nidos. Parece fácil. Dices: «Yo detecto el nido cuando veo un flujo de avispas saliendo». Pero es mucho más fácil encontrar una manera de atrapar una avispa y conseguir que te lleve al nido. Si la marcas, sabes hacia dónde va. ¿Y adónde va? Al nido. Eso es técnicamente más o menos complicado. Lo otro, atraer a la reina, va a ser más difícil. En esas dos líneas está trabajando todo el mundo.

Las trampas para avispones, un "problema complejo"

-¿Esta forma de combatirla hay que repetirla todos los años?

-Ahora mismo estamos poniendo trampas, pero además hay que hacerlo bien. En biología no hay nada fácil. Dices: «Pongo una trampa». Ya, pero tienes que poner una trampa en la que solo entre este animal o que, si entran otros animales, puedan salir. No es fácil conseguir una trampa selectiva, porque lo que no queremos es cargarnos a los otros animales que tenemos aquí. También hay que poner las trampas en sitios que no sean accesibles a la gente, porque la gente empieza a trastear con ellas. Es un problema complejo. Pero la Diputación nos ha dado financiación y estamos trabajando.

-Este año se están viendo muchas. ¿Quiere decir que el año que viene vamos a ver todavía más o no tiene por qué?

-Me cuesta decir esto porque soy científico y no tengo datos suficientes, pero, si tuviera que apostar, diría que el año que viene vamos a tener más. Hay una cosa que todavía no conocemos realmente. La lluvia tiene mucha influencia en todos los insectos sociales. Cuanto más llueve, más fuertes son los nidos, incluida la avispa papelera. Eso ocurre siempre. Pero hay además un factor que no podemos controlar con tanta facilidad: estas especies invasoras tienen un supermercado itinerante. Y Andalucía, junto con la Comunidad Valenciana, es uno de los supermercados más grandes: las colmenas. Este animal, además, puede hacer los nidos debajo de tierra, por lo que una nevada le da igual; viene de zonas desérticas y está acostumbrado a comer prácticamente cualquier cosa, desde una lagartija triturada por un coche hasta un resto que haya quedado en una lata. Puede aprovechar prácticamente cualquier fuente de proteína.

"Aquí tenemos también avispas grandes que no hacen nada, pero, claro, por su tamaño impresionan" Francisco Puerta — Director del Centro Andaluz de Apicultura

-La presencia física de esta especie impone por su tamaño. No estamos acostumbrados a verla.

-No estamos acostumbrados. Aquí tenemos también avispas grandes que no hacen nada, pero, claro, por su tamaño impresionan.

-¿Cuáles son los riesgos reales de estas especies para el ser humano?

-El principal problema es que estos animales pueden matar a una persona con una sola picadura si provocan una reacción alérgica. El veneno por sí solo no es tan fuerte como para matarte con una picadura, pero puede desencadenar una reacción alérgica. Si una persona no es alérgica, el peligro está relacionado con el número de picaduras que reciba y con otros problemas que pueda tener, por ejemplo cardíacos. No es lo mismo que cinco bichos de estos piquen a una persona de 90 años que a una de 30.

-¿Se puede minimizar ese riesgo?

-Sí, pero el problema que yo le veo es que hay muchos sitios donde existe una concentración de gente muy grande y es difícil trabajar con esas personas porque no viven allí. Es muy fácil hacer una campaña de divulgación en Cádiz o Málaga, por ejemplo, para concienciar a los gaditanos o a los malagueños y decirles: «Ten cuidado con esto». Pero es mucho más complicado hacerlo con alguien que llega en un vuelo, viene a pasarlo bien y no quiere problemas. Por eso, el principal problema que yo veo está en las zonas turísticas. Además, el animal come de todo. Y el sector turístico no lleva muy bien campañas de información que, precisamente, puedan espantar a los visitantes. Como empiecen a oírse cosas raras, aunque luego no sean para tanto, puede generarse un problema.

Francisco Puerta sostiene un nido aéreo de una colonia de 'Vespa velutina'. / A. J. González

-Además del peligro para el ser humano y para el turismo, ¿qué riesgo existe para la apicultura?

-Ha habido casos en los que han atacado colmenas y las han destrozado. No es lo normal, pero está dando problemas. Es probable que este año den más problemas. ¿Por qué? Porque yo he visto mucha abundancia de otras especies en el campo. Si hay muchas otras presas, el animal no tiene que ir al «supermercado», que es la colmena. Allí tiene un montón de bichos concentrados y puede quedarse acechando y capturándolos. Lo que ocurre es que las abejas también pueden atacar a estas avispas. Incluso son capaces de matarlas por calor: se agrupan alrededor y elevan tanto la temperatura que terminan matándolas. Por tanto, si pueden evitar las colmenas, no van a ellas. Cuando están desesperadas es otra cosa. Son animales instintivos.

-Entonces, si las avispas tienen alimento suficiente en el entorno de sus colonias, ¿no atacarán las colmenas?

-Ahí está el problema. La naturaleza regula las cosas de manera que, si tienen mucha comida, ocurre algo parecido a lo que hacemos los humanos: si tenemos una situación cómoda, intentamos reproducirnos. Este animal es una especie invasora, es hábil a la hora de sobrevivir y es hábil a la hora de multiplicarse. Por tanto, su tendencia va a ser reproducirse más.

Una picadura dolorosa

-¿La picadura de Vespa velutina o de Vespa orientalis es más dolorosa que la de una avispa normal?

-Cuanto más grande es el animal, más veneno puede inyectar. Y luego existe otro problema: cuanto más grande es la colonia, más fácil es que, si estás cerca de ella, recibas más picaduras.

-¿Son grandes las colonias de Vespa orientalis?

-Sí. Pueden ser colonias de miles de individuos. De hecho, tenemos la referencia de que Vespa velutina ha provocado muertes en el norte. Y tengo la impresión de que no todos los casos han sido únicamente por alergia. No hablamos siempre de una sola picadura.