Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 17 de agosto
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 18 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Victoria Ortiz Bermúdez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta
Matilde Serrano León
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta
Araceli Ávila Sánchez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta
Juan Bautista Ortiz Molina
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
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