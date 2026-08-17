Los fallecidos en Córdoba el lunes 17 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 18 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Victoria Ortiz Bermúdez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Matilde Serrano León

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Araceli Ávila Sánchez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta

Juan Bautista Ortiz Molina

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