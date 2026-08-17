Innovación
Córdoba Biotech suma ocho nuevos proyectos y prepara una ampliación de sus instalaciones por 4,5 millones de euros
La incubadora impulsada por el Ayuntamiento alcanza ya las 36 iniciativas y proyecta un segundo edificio con 2.329 metros cuadrados para acoger alrededor de una treintena de nuevos proyectos
La incubadora Córdoba Biotech, impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba a través del Imdeec, ha incorporado ocho nuevas iniciativas en su tercera convocatoria pública y alcanza ya los 36 proyectos.
Según ha informado el Ayuntamiento, las nuevas propuestas abarcan ámbitos como la salud, la agricultura, el medio ambiente, la nutrición y la tecnología industrial. Entre ellas se encuentra Talis, que desarrolla un sistema digital para controlar material quirúrgico; Ingebiot, centrada en tecnología de proteínas; y Olea4tech, que trabaja en la valorización de compuestos bioactivos derivados del olivo.
I+D, ingeniería, investigación y complementos alimenticios
También se suman Asymetree, especializada en I+D, ingeniería e instrumentación de precisión; Klothos, orientada al desarrollo de complementos nutracéuticos; y Salud Activa Servicios Integrales, que impulsa un estudio sobre obesidad.
En el ámbito ambiental, Idri desarrolla un sistema portátil de biorremediación con microalgas para descontaminar aguas afectadas por nitratos, mientras que Metofam investiga complementos alimenticios basados en paraprobióticos.
Dos empresas tractoras
La tercera convocatoria incorpora además a Flamingo Biomechanical y Cobiomic como empresas tractoras. Ambas nacieron vinculadas a Córdoba Biotech y, según el Ayuntamiento, aportarán experiencia y capacidad para generar empleo de alta cualificación.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que la incubadora permite impulsar “un sector de futuro” y apoyar el talento investigador local. “Son ya 36 proyectos e iniciativas empresariales de primer nivel las que estamos impulsando en estas instalaciones”, ha señalado.
Un segundo edificio de 4,5 millones de euros
El crecimiento de Córdoba Biotech irá acompañado de un segundo edificio, con una inversión estimada de 4,5 millones de euros y 2.329,25 metros cuadrados de nuevas instalaciones. El inmueble contará con laboratorios comunes y privados, espacios de coworking y salas de formación; además, permitirá acoger alrededor de una treintena de nuevos proyectos.
La redacción técnica del proyecto deberá concluir el 10 de septiembre y el Ayuntamiento prevé licitar las obras antes de que termine 2026. La ejecución tendrá un plazo estimado de un año.
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