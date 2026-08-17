Los contratos en el comercio de Córdoba crecen un 9% en el primer semestre hasta superar los 10.000 nuevos

Los contratos registrados en el sector del comercio en la provincia de Córdoba aumentaron un 9% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 10.094 acuerdos laborales.

Así se recoge en los informes trimestrales del observatorio Argos, perteneciente al Servicio Andaluz de Empleo, sobre el mercado de trabajo en el sector comercial. Del total de contratos formalizados entre enero y junio, 3.962 fueron indefinidos, una modalidad que también creció un 6% respecto a 2025. En conjunto, el comercio concentró el 6,5% de todos los contratos registrados en la provincia durante los seis primeros meses del año.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública en Córdoba, Marina Montes, ha destacado que este crecimiento mantiene la tendencia registrada durante 2025 y ha defendido el peso del comercio en la economía provincial y en la generación de empleo estable.

El comercio minorista concentra la mayoría de contratos

Por actividades, el comercio al por menor concentró el 64% de las contrataciones realizadas durante el semestre. Le siguió el comercio al por mayor, con el 33%, mientras que el resto correspondió principalmente a actividades relacionadas con publicidad y estudios de mercado.

Por sexos, las mujeres representaron más de la mitad de los contratos firmados durante este periodo.

En cuanto a la distribución territorial, Córdoba capital concentró el 61% de las contrataciones del sector. Por detrás se situaron Lucena, con 675 contratos; Puente Genil, con 306; y Montilla, con 295.

En la capital, además, la contratación comercial aumentó un 11% respecto al primer semestre de 2025.

El desempleo baja un 8%

El número medio de personas desempleadas que buscan trabajo en el sector del comercio durante la primera mitad del año fue de 5.873, lo que supone un descenso del 8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Con estas cifras, alrededor del 8% de los demandantes de empleo de la provincia se encuadran dentro de este ámbito.

Las ocupaciones más demandadas son las de vendedores en tiendas y almacenes, cajeros y taquilleros, reponedores, agentes y representantes comerciales, empleados de oficina de apoyo a la producción, agentes de compras y profesionales de la publicidad y la comercialización.