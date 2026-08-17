Testimonio
Carmen, persona sin hogar realojada por la USM en Córdoba: «Huí de mi casa y aquí he vuelto a nacer y he encontrado el amor de mi vida»
La Unidad Social Móvil de Córdoba ha sido clave para que Carmen, que llegó sin recursos, haya encarrilado su vida, pueda ahora vivir de alquiler y cobrar pronto su pensión de jubilación
Carmen es malagueña y hace un año que escapó de su pareja. «No me gustaba con quién vivía, me había amenazado así que hice la maleta y con el poco dinero que tenía huí de mi casa a la estación y cogí un billete de tren con destino Córdoba», explica, «no sabía dónde ir».
Una vez aquí, se sentó en la estación con una chica que estaba esperando un autobús y a las 6.30 de la mañana echó a andar en dirección al Ayuntamiento donde le indicaron que fuera a la Casa de Acogida, donde conoció a Eva y Toñi, las responsables de la Unidad Social Móvil. «Llegué con mi maleta, derrotada después del viaje y la noche sin dormir y pedí ayuda». Era invierno, así que la animaron a ir al comedor y por la noche pudo dormir en las camas de la ola de frío.
Eva Luna recuerda que las mujeres en situación de calle son especialmente vulnerables así que en estos casos siempre intentan actuar rápidamente de forma preventiva. Carmen llegó a Córdoba sin recursos, pero cuando solicitaron su vida laboral vieron que tenía 32 años cotizados (fue azafata de Renfe) y que podía solicitar una ayuda para mayores de 52 que le ha permitido independizarse. «Pronto cumpliré 67 años y empezaré a cobrar la pensión de jubilación», añade.
Tras varios meses en la Casa de Acogida pudo pagar la fianza de un piso de alquiler
Después de varios meses en la Casa de Acogida Municipal, que le permitieron ahorrar 3.600 euros pudo pagar la fianza y el alquiler del piso en el que vive con su nueva pareja. Y es que en la Casa de Acogida no solo ha cambiado el rumbo de su vida sino que ahí ha encontrado el amor. «Es más joven que yo, un hombre amable, cariñoso y sin problemas de adicciones», confiesa emocionada, «he estado casada con el padre de mis dos hijos (que no saben nada de lo ocurrido) y he tenido otra pareja, pero no me había enamorado nunca hasta ahora».
Carmen se deshace en agradecimientos a la Unidad Social. «Eva y Toñi me han ayudado con mucho cariño, son personas que actúan de corazón y eso se nota, para mí son ya mi familia, gracias a ellas y a esta unidad he vuelto a nacer».
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