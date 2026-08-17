El Ayuntamiento de Córdoba restaurará el triunfo de San Rafael de la plaza de Aguayos

El Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto restaurar el triunfo de San Rafael localizado en la plaza de Aguayos, al lado del colegio de las Francesas, en el barrio de San Pedro. Para ello, el Consistorio, a través de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, ha licitado un contrato para redactar el proyecto de restauración y conservación valorado en más de 18.000 euros, impuestos incluidos.

Con este contrato, lo que busca el Ayuntamiento es tener, primero, un diagnóstico de en qué estado se encuentra el monumento y, por otro lado, trazar el proyecto de restauración del mismo. Este triunfo está protegido patrimonialmente al encontrarse dentro del Conjunto Histórico Artístico de Córdoba, declarado Bien de Interés Cultural, y está integrado además en la inscripción colectiva de los nueve triunfos cordobeses existente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

San Rafael del triunfo de la plaza de Aguayos. / VÍCTOR CASTRO

Un "deficiente" estado de conservación

La memoria del contrato señala el “deficiente estado de conservación” de este triunfo de San Rafael y recuerda que la legislación andaluza obliga a los titulares de bienes integrantes del patrimonio histórico a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos. El Ayuntamiento plantea, por tanto, iniciar el procedimiento que permita acometer posteriormente su restauración.

El documento insiste, además, en el valor devocional e identitario de San Rafael para Córdoba, señalando que los distintos triunfos existentes en la ciudad son también espacios de recogimiento y devoción.

Triunfo de San Rafael de la plaza de Aguayos. / VÍCTOR CASTRO

Restauraciones de otros monumentos similares

El Ayuntamiento de Córdoba presentó el año pasado un plan para intervenir en 11 triunfos de San Rafael de la ciudad, uno de ellos el de la plaza de Aguayos. El propio presupuesto municipal de este 2026 incluye un apartado dotado de 250.000 euros para este fin.

Los triunfos de San Rafael en Córdoba

La cronología de estos monumentos abarca siglos, lo que refleja la continua devoción a San Rafael. Desde el San Rafael del Puente Romano, erigido en 1651 por Bernabé Gómez del Río, hasta obras del siglo XVIII como el triunfo de la plaza del Potro (1772) y el triunfo de la Puerta del Puente (1781), ambos atribuidos a Miguel Verdiguier. Incluso obras más recientes como el triunfo del Puente de San Rafael, realizado en 1953 por Amadeo Ruiz Olmos, demuestran la pervivencia de esta tradición. El más reciente de los triunfos en la ciudad es el de la calle Sebastián Cuevas, inaugurado en 2014.