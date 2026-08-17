El Ayuntamiento de Córdoba busca banco para la contratación de préstamos que permitan financiar inversiones en la ciudad

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Hacienda, Economía y Empleo, ha activado la convocatoria para contratar uno o varios préstamos a largo plazo por un importe total de 9 millones de euros, destinados a financiar inversiones incluidas en el presupuesto municipal de este año, una vez ajustadas por el plan económico-financiero.

El Ayuntamiento pretende obtener 9 millones de euros de financiación bancaria para ejecutar inversiones municipales previstas en el presupuesto de 2026. Según la documentación expuesta en la Plataforma de Contratación, la situación económico-financiera municipal -en términos de volumen de endeudamiento, ahorro neto, deuda viva y cumplimiento de las reglas fiscales- permite acudir a financiación externa para desarrollar estas inversiones.

Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento. / VÍCTOR CASTRO

El préstamo podrá contratarse con una o varias entidades financieras. En principio, las ofertas deben cubrir los 9 millones, aunque se admitirán propuestas por importes inferiores o divididas en distintos tramos de tipos de interés solo si con las ofertas recibidas no se logra cubrir el importe total de la operación.

Condiciones

En cuanto a las condiciones que establece el Ayuntamiento para dicho préstamo, además de los 9 millones, tendrá una duración máxima de 15 años y un periodo de carencia de dos. Se amortizará mediante cuotas constantes, el periodo de pago será trimestral y la tipología del préstamo, variable (tomando como referencia el euríbor a tres meses). No habrá comisiones ni garantías y el interés de demora será máximo de un 2% al año. En cuanto a la cancelación anticipada, el Ayuntamiento podrá amortizar total o parcialmente el préstamo anticipadamente sin ningún coste adicional.

Pleno del Ayuntamiento. / VÍCTOR CASTRO

Debido a que el Ayuntamiento no reúne determinadas condiciones de elegibilidad previstas en la normativa estatal, el coste de la operación estará sometido a un margen máximo de 75 puntos básicos sobre el coste de financiación del Estado. Los bancos competirán fundamentalmente ofreciendo reducciones sobre ese límite. Los otros 10 puntos dependerán de tener oficinas en Córdoba y ser entidad colaboradora de la recaudación municipal.

La operación necesita además autorización de la Junta de Andalucía, y los 9 millones deberán estar completamente dispuestos antes del 31 de diciembre de 2026.