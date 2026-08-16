La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El directo del Burgos-Córdoba CF, los viajes a la playa en autobús desde la ciudad y los cambios en la restauración del Triunfo de San Rafael en cuatro décadas
El Córdoba CF ha iniciado esta tarde la temporada en Burgos, en un duelo complicado en el que busca los primeros tres puntos de la tabla. Te contamos los detalles del partido en el Plantío, minuto a minuto. Por otra parte, las excursiones de ida y vuelta a la playa en autobús ganan terreno en Córdoba. Se trata de una alternativa para disfrutar de la costa para aquellos que no pueden asumir el coste de unas vacaciones o también una oportunidad de pasar un día diferente sin preocuparte de conducir. Por último, en plena restauración del Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, uno de los monumentos más reconocibles de Córdoba, te contamos cuál fue la última gran intervención del Custodio y cómo ha cambiado la forma de trabajar en cuatro décadas. Tanto que esa vez tuvo que bajar de su pedestal y ahora son los restauradores los que suben hasta él.
- Burgos-Córdoba CF, en directo | Los blanquiverdes inician la temporada en El Plantío
- Un verano de costa en bus: aumenta la demanda de excursiones de un día a la playa desde Córdoba
- Cuando el Custodio de Córdoba bajó de su pedestal: así se restauró en 1985 el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente
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