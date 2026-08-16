El Córdoba CF ha iniciado esta tarde la temporada en Burgos, en un duelo complicado en el que busca los primeros tres puntos de la tabla. Te contamos los detalles del partido en el Plantío, minuto a minuto. Por otra parte, las excursiones de ida y vuelta a la playa en autobús ganan terreno en Córdoba. Se trata de una alternativa para disfrutar de la costa para aquellos que no pueden asumir el coste de unas vacaciones o también una oportunidad de pasar un día diferente sin preocuparte de conducir. Por último, en plena restauración del Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, uno de los monumentos más reconocibles de Córdoba, te contamos cuál fue la última gran intervención del Custodio y cómo ha cambiado la forma de trabajar en cuatro décadas. Tanto que esa vez tuvo que bajar de su pedestal y ahora son los restauradores los que suben hasta él.

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