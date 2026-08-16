La cuarta temporada de Iván Ania en el Córdoba CF comienza hoy oficialmente con el primer partido de liga, en su visita al Burgos desde las 19.00 horas. El técnico blanquiverde, a las puertas de la temporada 2026-2027, asegura en una entrevista a Diario CÓRDOBA que «no cierran la puerta a nada», que tener un «grupo joven» será una baza en vez de un «hándicap» y que pelearán con todo frente a una LaLiga Hypermotion algo «sorprendente» en lo económico este verano. Por otra parte, Córdoba volvió a encontrarse este 15 de agosto con una de esas citas que saben a barrio, a verano y a tradición. La Virgen del Tránsito, la popular Virgen de Acá, recorrió las calles del Alcázar Viejo hasta la Catedral, en una noche rendida a la devoción. Por último, recorremos los tablaos flamencos de la ciudad, cuna del arte y lugares de inicio de muchos artistas referentes. Espacios que recuerdan su valor y reivindican su papel como espacios de creación, formación y empleo en el sector.

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