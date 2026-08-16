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La actualidad del domingo 16 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La entrevista de Iván Ania en el inicio de Liga para el Córdoba CF, la tradicional procesión de la Virgen de Acá y la radiografía de los tablaos flamencos abren la crónica dominical

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF.

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF. / A. J. González

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

La cuarta temporada de Iván Ania en el Córdoba CF comienza hoy oficialmente con el primer partido de liga, en su visita al Burgos desde las 19.00 horas. El técnico blanquiverde, a las puertas de la temporada 2026-2027, asegura en una entrevista a Diario CÓRDOBA que «no cierran la puerta a nada», que tener un «grupo joven» será una baza en vez de un «hándicap» y que pelearán con todo frente a una LaLiga Hypermotion algo «sorprendente» en lo económico este verano. Por otra parte, Córdoba volvió a encontrarse este 15 de agosto con una de esas citas que saben a barrio, a verano y a tradición. La Virgen del Tránsito, la popular Virgen de Acá, recorrió las calles del Alcázar Viejo hasta la Catedral, en una noche rendida a la devoción. Por último, recorremos los tablaos flamencos de la ciudad, cuna del arte y lugares de inicio de muchos artistas referentes. Espacios que recuerdan su valor y reivindican su papel como espacios de creación, formación y empleo en el sector.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 16 de agosto de 2026

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