Estas son las motos más vendidas en Córdoba: las japonesas de 125 centímetros cúbicos dominan el mercado

Las motos de 125 centímetros cúbicos de cilindrada dominan el mercado claramente, tanto a nivel nacional como en la provincia de Córdoba. Suelen ser vehículos ligeros, pensados para recorridos dentro de las ciudades y más económicos que sus contrapartidas de mayor cilindrada diseñadas para la carretera.

Según los datos que ofrecen varios medios especializados consultados por Diario CÓRDOBA, la moto más vendida en la provincia durante el año pasado fue la Honda PCX 125, que cuesta en torno a 3.500 euros en la versión más básica. Tiene un motor de un solo cilindro, gasta 2,1 litros por cada 100 kilómetros y puede alcanzar una velocidad de 98 km/hora, muy superior a los límites establecidos para el tráfico urbano.

Es además la moto reina en otras 13 provincias españolas, incluida Madrid. De este modelo se matricularon el año pasado 244 unidades solo en la provincia de Córdoba, sobre un total de 1.745 motocicletas de esa misma cilindrada.

Yamaha y Sym completan el podio

La segunda plaza, aunque a mucha distancia, la ocupa otra moto japonesa: la Yamaha Nmax 125, otro scooter similar que parte de 3.600 euros según los datos oficiales de la marca. De ellas se vendieron el año pasado 135 unidades en la provincia cordobesa.

El tercer podio del puesto lo ocupa la Sym Jet 14 de 125 centímetros cúbicos, un modelo bastante más barato que los anteriores ya que parte de 2.600 euros. El mercado cordobés registro 99 vehículos de este modelo el año pasado.