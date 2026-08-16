Más scooters y menos ciclomotores: las motocicletas en la provincia de Córdoba crecen más de un 40% en una década

El parque de vehículos de dos ruedas crece con fuerza en Córdoba, aunque lo hace de manera diferente al de los automóviles. Si cada vez son más los coches eléctricos en circulación (híbridos o solo con baterías), en el caso de las motos los conductores siguen optando por los modelos clásicos de motor de combustión.

Según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico, en la provincia de Córdoba existen (con datos hasta el año 2025 completo) 113.227 motocicletas y ciclomotores; se incluyen en los datos los pocos vehículos de tres ruedas, pero quedan fuera los cuadriciclos. Hace una década, en el año 2016, eran 103.093 vehículos en la misma categoría, lo que muestra un incremento de en torno a un 10%.

La transformación silenciosa: más motocicletas y menos ciclomotores

Sin embargo, las estadísticas generales esconden la profunda transformación del parque de dos ruedas, dado que el aumento de vehículos se ha producido especialmente en entre las motocicletas, que han crecido más de un 41% en la última década. Por el contrario, los ciclomotores han bajado casi un 20%. Las primeras han pasado de 50.084 hasta 70.649, mientras que los segundos han descendido desde las 53.009 en 2016 hasta las 42.578 en 2025.

La evolución más reciente también es positiva. En 2024 se matricularon en Córdoba 6.670 motocicletas y 474 ciclomotores; en 2025 fueron 7.271 motocicletas y 518 ciclomotores. Por tanto, 2025 cerró con unas 645 matriculaciones más de motos y ciclomotores que 2024. Es una subida bastante superior al crecimiento anual del parque, algo lógico porque una parte de las nuevas matriculaciones sustituye vehículos que salen de circulación.

Ciclomotor y motocicleta, ¿en qué se diferencian?

La diferencia entre ciclomotor y motocicleta estriba en la cilindrada y en los requisitos para la conducción. Un ciclomotor es un vehículo pequeño con velocidad limitada a 45 kilómetros por hora, puede conducirse desde los 15 años con un carné tipo AM y como mucho pueden tener 50 centímetros cúbicos de potencia. En cambio, las motocicletas tienen cilindradas que pueden llegar hasta los 1.000 cc y se necesita un permiso A1 o A2 en función de las características del vehículo.

El año pasado se matricularon en Córdoba poco más de 500 ciclomotores, cuando en el año 2000 superaron los 20.000. A partir de entonces las matriculaciones de ciclomotores fueron descendiendo bruscamente y hace una década fueron tan sólo 359.

Esta tendencia al alza de las motocicletas no es exclusiva de Córdoba sino que se da en todo el país.

El conductor de una motocicleta busca aparcamiento en el Centro de Córdoba. / A. J. González

Por otro lado, las motocicletas preferidas, con mucha diferencia, son las que tienen entre 76 y 125 centímetros cúbicos, que suponen por si solas casi la mitad de las matriculaciones. De casi 250.000 motocicletas matriculadas el año pasado en todo el país, 116.000 tenían esa cilindrada. En Córdoba, en total se matricularon 1.745 motos de 125 centímetros.

La preferencia por las motos de esta cilindrada tiene una explicación sencilla: sólo requieren para su conducción un carné de tipo A1, que puede conseguirse a partir de los 16 años.