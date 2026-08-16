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Política

El PSOE pide actuar ante el "deplorable estado" de monumentos y yacimientos arqueológicos en Córdoba

La concejala Isabel Bernal critica la acumulación de maleza en yacimientos como Cercadilla, exigiendo al gobierno municipal la protección del patrimonio

Estado en el que se encuentra Cercadilla.

Estado en el que se encuentra Cercadilla. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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CÓRDOBA

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha denunciado "el deplorable estado de conservación y la absoluta falta de mantenimiento" en los yacimientos arqueológicos y monumentos bajo la responsabilidad directa del gobierno municipal de José María Bellido.

Bernal ha alertado de que, con las altas temperaturas estivales, la acumulación masiva de pasto seco en diversos puntos históricos supone una amenaza inminente de incendio. "El desinterés del gobierno del PP no solo acelera el deterioro progresivo del patrimonio histórico de todos los cordobeses, sino que crea una situación de riesgo extremo. Una simple colilla en estas zonas secas podría provocar una tragedia irreversible", ha advertido la edil socialista.

Entre los casos más sangrantes, la concejala ha señalado los restos de Cercadilla, actualmente sepultados por la maleza y el matorral seco. Bernal ha recordado que la intervención en Cercadilla fue una moción impulsada por el Grupo Socialista y aprobada por unanimidad en el Pleno municipal hace años, "un acuerdo que Bellido mantiene guardado en un cajón".

Córdoba. Obras de la ronda Norte. Zona Hipercor

Obras de la Ronda Norte. / Manuel Murillo

Asimismo, la concejala del PSOE ha puesto el foco en el enterramiento del yacimiento mozárabe de la Ronda Norte. Desde la formación socialista exigen al equipo de gobierno "que deje de dar la espalda a la historia de la ciudad y asuma de una vez por todas la protección y puesta en valor de este enclave mozárabe, considerado único en toda Andalucía".

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"Exigimos al gobierno municipal del PP que cumpla adecuadamente con sus funciones, adecente de forma inmediata las murallas y espacios arqueológicos, y garantice el mantenimiento que merece el patrimonio de Córdoba", ha concluido Isabel Bernal.

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