Reportaje
Cuando el Custodio de Córdoba bajo de su pedestal: así se restauró en 1985 el Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente
Cuatro décadas después de su última gran restauración y limpieza, el Triunfo de San Rafael de Córdoba se somete a una rehabilitación que evidencia la evolución de las técnicas
El Triunfo de San Rafael de la Puerta del Puente, uno de los monumentos más reconocibles de Córdoba, se somete estos días a una nueva intervención de limpieza y restauración. Los trabajos permiten comprobar hasta qué punto han cambiado las técnicas utilizadas para conservar el patrimonio desde la última gran actuación, en 1985.
Aquel año se intervino sobre la estatua y la columna para corregir problemas estructurales y limpiar la escultura y se tuvo que bajar la imagen del arcángel de su pedestal mediante una gran grúa para poder trabajar sobre ella. «El Triunfo de San Rafael bajó de las alturas para ser restaurado por el Patrimonio Municipal», señala el anuario de la Asociación de la Prensa de Córdoba de aquel año.
La tecnología actual permite intervenir sin desmontar la figura de San Rafael
Cuatro décadas después, el procedimiento es muy diferente. La tecnología permite ahora intervenir sobre el monumento sin desmontar la figura de San Rafael. Para ello se ha diseñado un andamio específico, adaptado mediante tecnología 3D a la compleja geometría del triunfo, que alcanza 27 metros de altura.
La estructura se levanta en forma de anillos y de manera simultánea, de modo que todo el conjunto queda encadenado y es autoestable. Además, el andamio no se apoya ni toca en ningún momento el monumento. Las imágenes de ambas restauraciones resumen cuatro décadas de evolución.
Además de la restauración de la estatua y la columna en los años 80, en la primavera de 2004, se desarrolló otra centrada en la parte inferior del monumento, especialmente dañada por el paso del tiempo, la cercanía del Guadalquivir y la contaminación por el tráfico.
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