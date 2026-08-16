Trenes de mercancías
Competencia exige a Adif liberar vías ocupadas en la terminal de mercancías de Córdoba tras una denuncia de la empresa Low Cost Rail
La CNMC da tres meses al gestor ferroviario para explicar qué medidas adoptará tras detectar que hasta siete vías de Córdoba Mercancías están ocupadas por material inactivo, una situación que ha provocado retrasos y costes adicionales a operadores
Agencias
La falta de espacio en la terminal ferroviaria de mercancías de Córdoba ha acabado bajo la lupa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo regulador ha dado a Adif un plazo de tres meses para informar sobre las medidas adoptadas o previstas para liberar capacidad en las vías de apartado y evitar que la acumulación de vagones o material sin actividad vuelva a perjudicar las operaciones ferroviarias.
Así se recoge en una resolución de la CNMC fechada el 20 de julio, que pone el foco directamente en la terminal de Córdoba Mercancías después de una denuncia presentada por la empresa privada Low Cost Rail (LCR), según informa Europa Press.
El expediente comenzó el pasado 28 de enero, cuando la compañía denunció supuestas prácticas discriminatorias y falta de transparencia por parte de Adif después de la cancelación de varias maniobras que estaban previamente programadas en Córdoba.
Tres operaciones afectadas en Córdoba Mercancías
Tras analizar el caso, la CNMC ha constatado tres denegaciones de capacidad para realizar maniobras a Low Cost Rail en la terminal cordobesa. Aunque las operaciones terminaron llevándose a cabo, la situación generó retrasos importantes y la pérdida de surcos ferroviarios, es decir, de las franjas reservadas para que los trenes pudieran circular por la red.
Estos problemas provocaron además costes adicionales en material rodante y personal para la compañía afectada.
Competencia no considera acreditado, sin embargo, que Adif haya aplicado un trato expresamente discriminatorio contra este operador. El problema que sí identifica el regulador está relacionado con la gestión del espacio disponible en Córdoba Mercancías.
La resolución señala que no resulta compatible con el marco regulatorio que material ferroviario que no está vinculado al ciclo productivo o que permanece fuera de uso ocupe hasta siete vías de la terminal de Córdoba, reduciendo así la capacidad para los trenes que sí cuentan con un surco asignado.
La CNMC plantea penalizar los vagones inactivos
Para acabar con este cuello de botella ferroviario en Córdoba y mejorar la eficiencia del transporte de mercancías, la CNMC reclama a Adif que establezca incentivos suficientes para que los propietarios retiren prioritariamente el material que permanece parado en las terminales con problemas de saturación.
Entre las medidas planteadas aparece la posibilidad de revisar los cánones que se pagan por utilizar las vías de apartado o introducir nuevos criterios en la declaración sobre la red que penalicen la permanencia prolongada de vagones inactivos.
El objetivo es que las vías destinadas a la formación y maniobra de trenes puedan utilizarse para las operaciones ferroviarias previstas y que el estacionamiento prolongado de material sin actividad no limite la capacidad de una infraestructura estratégica para el transporte ferroviario de mercancías en Córdoba.
Adif tendrá ahora tres meses para comunicar a la CNMC las actuaciones adoptadas o previstas para corregir esta situación. La resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria pone fin a la vía administrativa y concede además al gestor ferroviario un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
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