Tormentas eléctricas
Cientos de rayos iluminan parte de la provincia de Córdoba por segunda madrugada consecutiva con apenas lluvia
Córdoba capital, el Valle del Guadalquivir y Los Pedroches concentran buena parte de la actividad eléctrica durante las últimas horas de la noche del sábado y las primeras del domingo
Agencias
Córdoba ha vuelto a vivir una madrugada marcada por una intensa actividad eléctrica en el cielo, aunque prácticamente sin lluvia. Cientos de rayos y relámpagos se han registrado durante las primeras horas de este domingo, 16 de agosto, por segunda noche consecutiva, con especial incidencia en distintos puntos de la provincia cordobesa.
La tormenta dejó varios cientos de descargas eléctricas, tanto positivas como negativas, fundamentalmente en las provincias de Córdoba y Jaén, según los datos del visor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), informa la agencia Efe.
Dentro de la provincia cordobesa, la actividad se dejó notar especialmente en Córdoba capital, el Valle del Guadalquivir y Los Pedroches, donde durante la madrugada pudieron observarse numerosos rayos y relámpagos.
Muchos rayos, pero muy poca lluvia en Córdoba
Pese a la elevada actividad eléctrica, las tormentas apenas dejaron precipitaciones. Los registros en las zonas afectadas rondaron únicamente un litro por metro cuadrado, por lo que los rayos fueron los grandes protagonistas de la madrugada.
La situación se repite después de que Andalucía registrara ya durante la madrugada anterior una importante actividad tormentosa. En esta ocasión, además de Córdoba y Jaén —especialmente el entorno de la localidad jiennense de La Carolina—, los rayos terminaron afectando más avanzada la noche a la zona de El Ejido, en Almería.
Aemet prevé tormentas fuertes y granizo este domingo
La inestabilidad meteorológica podría continuar durante este domingo. Las previsiones de Aemet para Andalucía contemplan tormentas y chubascos que pueden ser localmente fuertes, especialmente en zonas de sierra.
Estos episodios podrían ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, mientras que en el Valle del Guadalquivir continuarán registrándose temperaturas elevadas.
La combinación de calor, tormentas y fuerte actividad eléctrica obliga a prestar especial atención a la evolución del tiempo durante la jornada en Córdoba y su provincia, especialmente ante posibles cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.
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