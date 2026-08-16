Aumentan la demanda y los autobuses para las excursiones de un día a la playa desde Córdoba

Una alternativa para disfrutar de un día de playa sin asumir el coste de unas vacaciones de varios días sigue siendo los viajes en autobús de ida y vuelta. Destinos de la Costa del Sol como El Palo, Benalmádena, el Rincón de la Victoria, Torremolinos o Fuengirola, además de algunos puntos de Cádiz y Huelva, triunfan entre los cordobeses, que encuentran en estas excursiones una forma asequible de pasar el día junto al mar.

Las agencias de Córdoba que ofrecen este servicio están registrando una elevada demanda durante este verano, aunque la evolución no es idéntica en todas ellas. Viajes Espinosa asegura que está notando un incremento, especialmente durante el mes de agosto, mientras que Viajes Fátima señala que mantiene unos niveles similares a los de los últimos cuatro años. En ambos casos, las salidas se llenan con rapidez y algunos días es necesario reforzar los servicios con más de un autobús.

De Córdoba a la costa para pasar un día de playa / A.J.González

«Los viajes están saliendo mucho más completos y en algunos casos tenemos lista de espera, especialmente los sábados, que suelen quedarse completos con una semana de antelación», cuenta Patricia Espinosa, de Viajes Espinosa. Esta agencia organiza actualmente tres salidas semanales, los jueves, sábados y domingos, con precios de 15 euros entre semana y 16 euros durante el fin de semana. El principal destino es Málaga y entre los puntos más solicitados están El Palo y el Rincón de la Victoria.

Rafi Carrasco y José Patricio Morales son clientes habituales de Viajes Espinosa. / A. J. González

Una forma de pasar el día en la playa de manera asequible

«Hay gente que repite todas las semanas. Para muchas personas es una forma de pasar el día en la playa de una manera más asequible, porque pueden ir y volver en el mismo día sin tener que asumir el coste de unas vacaciones completas», asegura Espinosa.

El perfil de los viajeros es diverso. Aunque hay mucha presencia de personas mayores, también destacan grupos de jóvenes que no tienen carné de conducir, familias y grupos de ciudadanos de origen latinoamericano. En el caso de las familias numerosas, el autobús puede convertirse en una alternativa para reducir el coste del desplazamiento.

Usuarios de Viajes Fátima suben al autobús de regreso a Córdoba. / CÓRDOBA

El autobús parte a las 8.00 horas, pero antes hace varias paradas en distintos puntos de Córdoba para facilitar el acceso de los viajeros. La captación se realiza principalmente a través de clientes habituales y redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp, además del tradicional boca a boca.

Viajes Espinosa ha hecho 23 viajes hasta el 11 de agosto

Viajes Espinosa calcula que hasta el 11 de agosto ha realizado ya 23 viajes, con una media de unas 55 personas por autobús, lo que supone alrededor de 1.200 viajeros trasladados a la playa en lo que va de temporada. La programación continúa hasta el 6 de septiembre. «Para que el viaje sea rentable prácticamente tiene que ir lleno. Por eso intentamos organizar las salidas en función de la demanda y hay fechas en las que incluso hemos tenido que poner un segundo autobús», explica.

Una situación similar se observa en Viajes Fátima, que lleva unos 14 años organizando excursiones a la playa y mantiene este verano una programación de martes a domingo. La empresa asegura que la demanda se mantiene «en la misma línea» de los últimos cuatro años, aunque hay jornadas en las que es necesario duplicar o incluso triplicar el autocar.

Las plazas se agotan con rapidez los fines de semana

Las plazas se agotan especialmente rápido durante los fines de semana. Según explica Rocío, encargada de la agencia, las salidas pueden quedar completas desde el miércoles, cuando anteriormente los clientes solían esperar hasta última hora para reservar. Ahora, muchos viajeros realizan la reserva con una semana de antelación o incluso más.

Salida a la playa de Viajes Espinosa. / A. J. González

Entre los destinos más solicitados por sus clientes figuran Torremolinos, Los Álamos, El Palo y Rincón de la Victoria, aunque la agencia también ofrece otros puntos de la costa malagueña como La Cala del Moral y Puerto Marina. El perfil de los usuarios vuelve a ser amplio: personas mayores, jóvenes y viajeros de todas las edades, mientras los precios rondan entre los 15 euros entre semana y los 17 euros los sábados y domingos.

Precios y comodidad, las dos razones para escoger estos viajes

La agencia calcula que mueve aproximadamente diez autocares por semana, con unos 700 viajeros, una cifra que da una idea del volumen que alcanzan estas escapadas durante el verano.

El precio y la comodidad son, según la empresa, dos de las principales razones que explican el éxito de este tipo de viajes. Los clientes pueden pasar el día en la costa sin preocuparse de conducir, buscar aparcamiento o asumir el coste de una estancia de varios días. La programación se mantiene además durante septiembre, cuando la temporada de playa comienza a decaer pero todavía existe demanda suficiente para realizar escapadas los fines de semana.