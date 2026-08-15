La Universidad de Córdoba sale del listado de las mil mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghái

La Universidad de Córdoba (UCO) se queda este año fuera del ranking de Shanghái, después de que en la edición de 2025 figurara entre las mil mejores universidades del mundo. La institución cordobesa pierde así su presencia en una clasificación general en la que apareció por primera vez en 2017, dentro de la horquilla de las 701-800 mejores universidades, y en la que alcanzó su mejor posición en 2019, cuando se situó entre las 601 y 700 mejores del mundo.

La clasificación académica de universidades del mundo (ARWU), conocida como ranking de Shanghái por el nombre de la consultora que lo realiza, analiza cada año 2.500 instituciones de todo el mundo y selecciona las mil primeras. Publicada este sábado en todo el mundo, la edición de 2026 está encabezada por Harvard, como cada año. De hecho, Estados Unidos continúa dominando las primeras posiciones. Sin embargo, las asiáticas amplían su presencia entre las cien mejores del mundo. China es el país con más universidades en el listado de las mil mejores: 234. La segunda posición es para Estados Unidos (187 campus entre los mil mejores), seguido de Reino Unido (57), Alemania (51) e Italia (42). España, por su parte cuenta con 30 centros.

La puntuación del ranking de Shanghái responde, básicamente, a la investigación que se realiza en los centros, la actividad más importante de cualquier facultad junto con la enseñanza. Los técnicos que elaboran la clasificación tienen en cuenta desde algo tan prácticamente inalcanzable como el número de docentes y antiguos alumnos con premio Nobel o medalla Fields, así como la cantidad de investigadores citados en estudios o el número de artículos publicados en prestigiosas revistas como Science y Nature.

La Universidad de Córdoba no es la única institución andaluza que se queda este año fuera del listado, ya que también desaparecen de la clasificación general las universidades de Cádiz y Jaén, que sí figuraban entre las 1.000 mejores en la edición de 2025. En el caso de la UCO, habrá que esperar a la publicación del ranking por materias, donde tradicionalmente obtiene resultados mucho más destacados, especialmente en Veterinaria y Ciencias Agrícolas.

Así quedan las universidades españolas

El listado de este año vuelve a situar a la Universitat de Barcelona (UB) como la mejor clasificada de toda España. Al igual que sucedió en 2025, la UB se sitúa entre las 200 mejores universidades del mundo, la única de toda España que ocupa esa franja. El año pasado, el segundo campus español mejor posicionado tras la UB fue la Universitat de València, pero este año es la Autònoma de Barcelona (UAB) la que consigue ascender hasta ese puesto (entre las 200 y las 300 mejores universidades del mundo). Se trata del mismo tramo en el que está la Complutense de Madrid. Por debajo, entre los 300 y las 400 mejores campus internacionales, se sitúan la Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la del País Vasco (UPV-EHU) y la de València.

La Pompeu Fabra cae un escalafón y ahora está situada entre las 400 y las 500 mejores, al igual que la Navarra, Sevilla y Zaragoza. La Politècnica de Catalunya (UPC) ocupa la horquilla 700-800, un tramo por delante de la Rovira i Virgili, que experimenta un retroceso de dos escalafones. Entre las 900 y mil universidades más prestigiosas está la de Girona, mientras que Lleida ha quedado este año fuera de la clasificación. Lo mismo le ha sucedido a la Universidad Carlos III de Madrid, en la que la princesa Leonor comenzará sus estudios el próximo curso, así como varias andaluzas (Cádiz, Córdoba y Jaén), las de Cantabria, Baleares y Las Palmas. Por contra, la Universidad Juan Carlos I, de Madrid, y la de Valladolid consiguen este año entrar entre las mil mejores del mundo.

Por qué ninguna española está en el top 100

Ningún campus español se sitúa en el top 100 mundial, algo que se explica, entre otros motivos, porque las universidades que sí lo están poseen varias características fuera del alance de las españolas, que sufren una infrafinanciación crónica. En el libro La privatización de la universidad, el catedrático Carles Ramió explica que la mayoría de universidades del top mundial son privadas con “una capacidad financiera que multiplica por 20 a las españolas. Además, las públicas del top mundial reciben una “extraordinaria” financiación pública adicional y suelen presentar un modelo híbrido de gestión público-privada que les permite flexibilidad para ser más competitivas.

Harvard y el MIT

La Universidad de Harvard se mantiene como número uno mundial, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Cambridge ocupa la cuarta posición y la Universidad de California en Berkeley completa el top 5 mundial. Princeton sube hasta la sexta plaza, por delante de Oxford, que queda séptima. La Universidad de Columbia ocupa el octavo puesto, la de Chicago, el noveno, y el Instituto Tecnológico de California (Caltech), el décimo.

Pese al reciente conflicto que mantuvo la administración Trump con algunas universidades a las que quiso congelar los fondos, Estados Unidos continúan dominando las primeras posiciones: ocupan ocho de los diez primeros puestos del mundo y 14 de los 20 primeros. Reino Unido cuenta con dos universidades entre las diez mejores -Cambridge y Oxford- y con tres entre las 20 primeras, gracias también al University College London, que ocupa el puesto 17 del mundo.

Las mejores de Europa y Asia

En la Europa continental, el camus líder es Paris-Saclay (puesto 13), seguida de la Escuela Politécnica Federal de Zurich (ETH Zurich, puesto 19). La Universidad Técnica de Múnich, en el puesto 45, es la institución alemana mejor clasificada. La Universidad de Copenhague lidera Dinamarca desde la posición 34, mientras que el Instituto Karolinska sube nueve puestos hasta compartir la posición 41 y pasa a ser la universidad sueca mejor situada.

A pesar del dominio anglosajón, las universidades asiáticas amplían su presencia entre las 100 mejores del mundo. La Universidad de Tsinghua se mantiene como la mejor universidad de Asia (puesto 18 mundial). La de Pekín sube este año una posición, hasta la 22, mientras que la Universidad de Zhejiang comparte el puesto 24 y la Universidad Jiao Tong de Shanghái avanza tres posiciones, hasta la 27. La de Tokio ocupa el puesto 30 y sigue siendo la mejor clasificada de Japón. La Universidad Nacional de Singapur sube hasta la posición 53 y la Universidad Tecnológica de Nanyang avanza hasta compartir el puesto 84.