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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La previa del partido del Córdoba CF frente al Burgos con el que los blanquiverdes abren la liga mañana, la visita de los turistas a Córdoba en pleno mes de agosto caluroso y un paseo por las jornadas iberorromanas que se celebran en Almedinilla

Así viven los turistas el calor de Córdoba en pleno agosto.

Así viven los turistas el calor de Córdoba en pleno agosto. / Chencho Martínez

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El Córdoba CF abrirá mañana el campeonato liguero y lo hará fuera de casa, ante el Burgos. El remodelado equipo de Iván Ania debuta este domingo en LaLiga Hypermotion con un duelo de poder a poder frente al pujante bloque albinegro en el que buscará los primeros tres puntos de la 2026-2027. Por otra parte, el calor no ha frenado a los turistas que han aprovechado el festivo de la Virgen de Agosto para conocer la ciudad y visitar algunos de sus enclaves más emblemáticos. Los monumentos, la gastronomía y los vínculos familiares son algunos de los motivos que llevan a visitantes a recorrer la ciudad pese a las altas temperaturas. Por último, en un fin de semana marcado por las fiestas en los pueblos por la provincia destacamos la singularidad de Festum, las Jornadas Iberorromanas que se celebran estos días en Almedinilla. Un mercado temático, actividades y talleres ponen en valor las raíces del municipio y especialmente este año el papel de la mujer íbera.

Además, destacamos estas otras noticias:

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