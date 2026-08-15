El Córdoba CF abrirá mañana el campeonato liguero y lo hará fuera de casa, ante el Burgos. El remodelado equipo de Iván Ania debuta este domingo en LaLiga Hypermotion con un duelo de poder a poder frente al pujante bloque albinegro en el que buscará los primeros tres puntos de la 2026-2027. Por otra parte, el calor no ha frenado a los turistas que han aprovechado el festivo de la Virgen de Agosto para conocer la ciudad y visitar algunos de sus enclaves más emblemáticos. Los monumentos, la gastronomía y los vínculos familiares son algunos de los motivos que llevan a visitantes a recorrer la ciudad pese a las altas temperaturas. Por último, en un fin de semana marcado por las fiestas en los pueblos por la provincia destacamos la singularidad de Festum, las Jornadas Iberorromanas que se celebran estos días en Almedinilla. Un mercado temático, actividades y talleres ponen en valor las raíces del municipio y especialmente este año el papel de la mujer íbera.

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